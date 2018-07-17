Ещё
Александра Ревву обвинили в плагиате
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Александра Ревву обвинили в плагиате 

WomanHit.ru 17 июля 2018
Фото: WomanHit.ru
На днях звезда юмористических программ КВН и Comedy Club Александр Ревва выпустил клип на свою новую песню «Чика». Примерно в то же время в Никулинском суде Москвы приступили к рассмотрению иска сочинского певца Руслана Кагарманова, обвинившего артиста в плагиате.
Мужчина уже прибыл в столицу с твердым намерением разобраться с якобы укравшим его хит Артуром Пирожковым. Он утверждает, что релиз его версии вышеназванной песни прошел в 2016 году. Пока известно, что юморист не видит между композициями ничего общего, а обвинения считает необоснованными, сообщила его секретарь журналистам.
WomanHit.ru: последние новости
Как создавался хит «Группа крови» Виктора Цоя Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг призналась в обмане Как Ирина Аллегрова и Алла Пугачева песню делили
Комментарии59
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение