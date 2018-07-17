Александра Ревву обвинили в плагиате 

На днях звезда юмористических программ КВН и Comedy Club Александр Ревва выпустил клип на свою новую песню «Чика». Примерно в то же время в Никулинском суде Москвы приступили к рассмотрению иска сочинского певца Руслана Кагарманова, обвинившего артиста в плагиате.
Мужчина уже прибыл в столицу с твердым намерением разобраться с якобы укравшим его хит Артуром Пирожковым. Он утверждает, что релиз его версии вышеназванной песни прошел в 2016 году. Пока известно, что юморист не видит между композициями ничего общего, а обвинения считает необоснованными, сообщила его секретарь журналистам.