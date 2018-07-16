Ведущие музыканты выступят на фестивале в «Новом Иерусалиме» 21 и 22 июля

Музейно-выставочный комплекс (МВК) «Новый Иерусалим» в Подмосковье 21 и 22 июля проведет фестиваль под открытым небом с участием ведущих оркестров страны и солистов Московской областной филармонии, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» 21 и 22 июля в рамках проекта Московской областной филармонии «Высокое искусство в малых городах Подмосковья» при поддержке министерства культуры Московской области пройдет музыкальный open-air фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей». Площадкой для выступлений станет открытое пространство, так называемый атриум — перед главным входом в музей», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Программу фестиваля в первый день откроет оркестр одного из ведущих музыкальных театров России — Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России, лауреата Премии Москвы и национальной театральной премии «Золотая маска» Феликса Коробова

С оркестром выступят артисты Московской областной филармонии: оперные певцы, лауреаты международных конкурсов Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон), а также Государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова (художественный руководитель и главный хормейстер — Николай Азаров ). Вниманию зрителей будут представлены увертюры, арии и сцены из опер Чайковского, Мусоргского, Глинки, Аренского, Бородина.

Двадцать второго июля выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова , победителя I Международного конкурса дирижеров Audite в Польше (художественный руководитель — народный артист СССР Юрий Симонов ). В программе — Симфония №5 Чайковского, а также произведения Глинки, Бородина, Лядова, Римского-Корсакова.

Выступления музыкальных коллективов дополнит аудио-визуальный перформанс: композиции будут сопровождаться демонстрацией на больших светодиодных экранах полотен великих художников.

В дни фестиваля зрители смогут посетить сам музей и познакомиться с его выставками. По фестивальному билету можно будет бесплатно пройти на основную постоянную экспозицию музея «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII-XX веков», рассказывающую о том, как задумывался и складывался образ святых мест в Подмосковье, о Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре как памятнике русского зодчества и личности его создателя патриарха Никона. Специально для гостей фестиваля главная экспозиция музея 21 и 22 июля будет открыта до 20:00. Начало концертов — в 20:00.