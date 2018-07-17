Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста России А. Рыбникова

Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Композитор большого таланта, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Созданные Вами рок-оперы — это настоящее явление культурной жизни страны. Ваша незабываемая музыка дарит людям радость и украшает десятки фильмов, ставших классикой нашего кино», — говорится в телеграмме.

А. Рыбников родился в 1945 г. Получил музыкальное образование в Московской консерватории по классу композиции. В 1969-1975 гг. А. Рыбников преподавал в Московской консерватории, в 1979 г. его наградили премией за лучшую киномузыку на Московском международном кинофестивале.

В 1988 г. он создал производственно-творческое объединение «Современная опера» при Союзе композиторов СССР. В 1999 г. в столице появился Театр Алексея Рыбникова.

Алексей Рыбников написал рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Война и мир». Его музыка звучит в кинофильмах «Остров сокровищ», «Усатый нянь», «Сказка о Звездном мальчике», «Пассажирка» и других.