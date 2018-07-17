Ещё
Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста России А. Рыбникова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста России А. Рыбникова 

Агентство «Москва» 17 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«Композитор большого таланта, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Созданные Вами рок-оперы — это настоящее явление культурной жизни страны. Ваша незабываемая музыка дарит людям радость и украшает десятки фильмов, ставших классикой нашего кино», — говорится в телеграмме.
А. Рыбников родился в 1945 г. Получил музыкальное образование в Московской консерватории по классу композиции. В 1969-1975 гг. А. Рыбников преподавал в Московской консерватории, в 1979 г. его наградили премией за лучшую киномузыку на Московском международном кинофестивале.
В 1988 г. он создал производственно-творческое объединение «Современная опера» при Союзе композиторов СССР. В 1999 г. в столице появился Театр Алексея Рыбникова.
Алексей Рыбников написал рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Война и мир». Его музыка звучит в кинофильмах «Остров сокровищ», «Усатый нянь», «Сказка о Звездном мальчике», «Пассажирка» и других.
Агентство «Москва»: последние новости
Количество международных почтовых отправлений в Москве выросло на 40% за время ЧМ-2018 Более 15 млн пассажиров оплатили проезд картой «Стрелка» во время ЧМ-2018 Японский инженер проведет тест по акустике в Большом зале «Зарядье» 6 августа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Названо самое популярное видео 90-х11
Шнуров узнал о выставке сына и удивился1
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение