Более 210 млн пассажиров воспользовались московским метро за время ЧМ-2018

Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов «Более 210 млн пассажиров перевез Московский метрополитен за время проведения чемпионата мира по футболу, ежедневный прирост — 300 тыс. пассажиров», — сказал Р. Латыпов. Он отметил, что комфортной перевозке поспособствовал специальный график движения поездов. «Что касается прибытия, то 87-88% пассажиров приезжали на стадионы на метро. При этом, по убытию: на стадион «Лужники» приходилось 72% пассажиров, а на Спартак — 86% пассажиров», — добавил Р. Латыпов. Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что 90% посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до стадионов и обратно на городском транспорте во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.