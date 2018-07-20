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Более 210 млн пассажиров воспользовались московским метро за время ЧМ-2018
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Более 210 млн пассажиров воспользовались московским метро за время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Более 210 млн пассажиров перевез Московский метрополитен за время проведения чемпионата мира по футболу, ежедневный прирост — 300 тыс. пассажиров», — сказал Р. Латыпов.
Он отметил, что комфортной перевозке поспособствовал специальный график движения поездов.
«Что касается прибытия, то 87-88% пассажиров приезжали на стадионы на метро. При этом, по убытию: на стадион «Лужники» приходилось 72% пассажиров, а на Спартак — 86% пассажиров», — добавил Р. Латыпов.
Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что 90% посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до стадионов и обратно на городском транспорте во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.
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