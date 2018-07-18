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«Вежливый отказ» — о вдохновении и новых альбомах
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«Вежливый отказ» — о вдохновении и новых альбомах 

Рамблер 18 июля 2018
Фото: группа “Вежливый отказ”
21 июля на Трехгорной мануфактуре пройдет Фестиваль современного искусства «Форма». Вместе с молодыми исполнителями на музыкальной сцене выступит «Вежливый отказ» — вот уже более 30 лет одна из самых авангардных московских рок-групп. Мы поговорили с бессменным фронтменом группы Романом Сусловым и расспросили его об источниках вдохновения и новых альбомах.
— На «Форме» вы будете играть песни с альбома «Военные Куплеты», который вышел в прошлом году. При этом песни из этой программы вы начали играть за 8 лет до этого. Почему вы так долго готовили этот альбом?
— Если бы решение о выпуске альбома зависело только от меня, я бы его вообще не записывал. Военные куплеты — это живой материал, который все время меняется, так что запись текущего момента подобна гипсу на все тело.
— Вы не так часто давали концерты за это время. Чем в перерывах занимаются музыканты?
Кто чем. Кто музыкой, кто туризмом, а кто еще пока опять студент.
— Расскажите, как у вас проходит творческий процесс, откуда вы берете вдохновение? В частности, что вдохновляло вас на написание «Военных Куплетов»?
Как правило, это ощущение среды, в которой я нахожусь: комфорт или его отсутствие, воздух, звуки, а иногда хочется кому-нибудь ответить.
— Про вас пишут, что вот уже больше 30 лет вы не вписываетесь ни в какие стилистические рамки. Как бы вы сами определили стиль или, если угодно, строй своей музыки?
Стиль "Отказа" для меня — это скорее способ изучения музыки и ее коррекции, поэтому это стиль метода, а не музыки. И в музыкальном плане его невозможно определить.
группа «Вежливый отказ»
— Когда-то давно, в программе советского телевидения «Музыкальный Ринг», на вопрос о том, что такое для вас ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ вы ответили: «Это возможность на одни и те же вопросы давать совершенно разные ответы». В прошлом году вы выпустили свой девятый альбом, готовите к выходу десятый с программой «Романсы» и начинаете показывать совсем новые пьесы, восторженные слухи о которых уже бродят в музыкантской среде. Какие краски превалируют в вашей музыкальной палитре сегодня?
Схематично: мои пьесы на сегодня — это контраст лирического настроения и грязного повседневного фона. А как это будет выглядеть хотя бы к моменту реализации всей программы, я не знаю.
— Что для вас сегодня значит эпитет «профанация тоталитарного героизма», когда-то крепко прицепившийся к вашей второй программе «Пыль на ботинках»?
— Сейчас меня не так волнует образ девушки с веслом на красном коне
— Вы живете в деревне и не очень интересуетесь внешним миром. Заметили ли вы проходящий в России ЧМ 2018? Рассказывали ли вам о нем гости вашей конно-спортивной фермы под Белёвом? Что запомнилось?
— На ферме у нас есть интернет и я кое-что подсмотрел сам. Было интересно наблюдать за победой духа над мастерством.
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