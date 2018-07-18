Стало известно, когда будут вручать премию Grammy

Вручение главной награды в музыкальном мире пройдет в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года. Местом торжества был избран спортивно-развлекательный комплекс Staples Cente. Всех соискателей в 84 категориях мы узнаем 5 декабря. Право на трансляцию получил канал CBS

В следующем году учредители премии вносят некоторые изменения в количество номинаций. Теперь основных категорий будет не четыре (запись, альбом, песня и дебютант года), а восемь.

Претендовать на заветную статуэтку смогут композиции, которые увидели свет между 1 октября 2017 года и 30 сентября 2018.