Крупнейший фестиваль электронной музыки Alfa Future People пройдет в Нижегородской области 

На фестивале выступят лучшие диджеи из разных стран мира. Свое участие уже подтвердили обладатель премии «Грэмми» Afrojack из Голландии, дуэт из Египта Aly&Fila и многие другие. Всего за три дня на четырех сценах фестиваля выступят более ста исполнителей. Одним из главных участников станет легендарный голландский диджей Tiesto, который открывал Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. Фото: AFP.ru Также гостей фестиваля ждет территория современного искусства. Зрители увидят футуристичные инсталляции, созданные совместно с Британской Высшей Школой Дизайна. Специальным гостем станет художник Покрас Лампас, который познакомит всех со своим творчеством. Традиционно на фестивале будет работать зона технологий, где развернется выставка различных гаджетов. Также появится парк развлечений в стиле бразильского карнавала.