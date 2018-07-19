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Вахтанг Кикабидзе отмечает 80-летие
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Вахтанг Кикабидзе отмечает 80-летие 

Ревизор.ru 19 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Известный актёр, сценарист и солист Вахтанг Кикабидзе, Народный артист Грузинской ССР, Лауреат Государственной премии СССР, отмечает сегодня, 19 июля, 80-летний юбилей.
Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси и с ранних лет увлекался музыкой, так как его мать Манана Константиновна была достаточно известной певицей. Она занималась воспитанием мальчика, так как отец, журналист Константин Кикабидзе пропал без вести во время войны.
Вахтанг Кикабидзе получил народное признание, исполнив такие песенные хиты, как, например, "Мои года — моё богатство", "Чито гврито", который является музыкальным сопровождением к известному фильму "Мимино", написанный по сценарию Виктории Токаревой и Резо Габриадзе.
В нём Кикабидзе исполнил главную роль — провинциального лётчика Валико Мизандари, который прибыл в Москву, где случайно встретился и подружился с армянином-шофёром из Дилижана Рубеном Хачикяном (Фрунзик Мкртчян). Пик популярности Вахтанга Кикабидзе приходится на 80-е годы, в 1985 году его именем был назван музыкальный коллектив "Водопад имени Вахтанга Кикабидзе", а в 90-е годы он стал записывать свои альбомы на магнитные носители и CD-диски.
Некоторые слушатели до сих пор увлекаются песнями Кикабидзе, особенно популярна философская композиция "Мои года — моё богатство".
Последний альбом Кикабидзе выпущен в 2014 году — диск "Я жизнь не тороплю". Также ему принадлежат две режиссёрские и сценарные работы — "Будь здоров, дорогой" и "Мужчины и все остальные". Снимался в фильмах "ТАСС уполномочен заявить…", "Встреча в горах", "Не горюй!" и в других.
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