Мариинский театр выступит на Летнем фестивале в Баден-Бадене

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости . Мариинский театр под руководством Валерия Гергиева начинает свои выступления в немецком Баден-Бадене на традиционном Летнем фестивале Фестшпильхауса, который проходит с 7 по 23 июля, сообщили в пресс-службе театра.

Программа, составленная из симфонических концертов и спектаклей при участии ведущих солистов Мариинского театра под управлением Гергиева, завершит музыкальный форум на сцене одного из крупнейших концертных залов Европы. Выступления пройдут с 20 по 23 июля.

Петербургский театр начнет с показа премьеры прошлого сезона «Мариинки» — оперы «Адриена Лекуврер» в режиссуре Изабель Парсьо-Пьери. Этот же спектакль труппа исполнит и 23 июля. Оба вечера за дирижерским пультом — Гергиев.

Кроме того, 21 и 22 июля Симфонический оркестр театра и Гергиев выступят с одним из наиболее востребованных пианистов своего поколения, обладателем премии «Грэмми» Даниилом Трифоновым . В первый вечер будут исполнены Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина , Первый концерт для фортепиано с оркестром и Симфония №2 Сергея Рахманинова