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Мариинский театр выступит на Летнем фестивале в Баден-Бадене
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Мариинский театр выступит на Летнем фестивале в Баден-Бадене 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мариинский театр под руководством Валерия Гергиева начинает свои выступления в немецком Баден-Бадене на традиционном Летнем фестивале Фестшпильхауса, который проходит с 7 по 23 июля, сообщили в пресс-службе театра.
Программа, составленная из симфонических концертов и спектаклей при участии ведущих солистов Мариинского театра под управлением Гергиева, завершит музыкальный форум на сцене одного из крупнейших концертных залов Европы. Выступления пройдут с 20 по 23 июля.
Петербургский театр начнет с показа премьеры прошлого сезона «Мариинки» — оперы «Адриена Лекуврер» в режиссуре Изабель Парсьо-Пьери. Этот же спектакль труппа исполнит и 23 июля. Оба вечера за дирижерским пультом — Гергиев.
Кроме того, 21 и 22 июля Симфонический оркестр театра и Гергиев выступят с одним из наиболее востребованных пианистов своего поколения, обладателем премии «Грэмми» Даниилом Трифоновым. В первый вечер будут исполнены Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина, Первый концерт для фортепиано с оркестром и Симфония №2 Сергея Рахманинова.
Вечер русской музыки завершит 22 июля концертную программу Фестшпильхауса. Прозвучат Симфония №3 и «Поэма экстаза» Александра Скрябина, Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.
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