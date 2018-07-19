Нижегородский государственный русский народный оркестр даст благотворительный концерт в Автозаводском парке

Нижегородский государственный русский народный оркестр даст благотворительный концерт в Автозаводском парке 20 июля, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие организовано в рамках районного летнего культурного проекта «В парке городском».

В ходе программы посетители парка услышат лучшие образцы мировой классики, произведения современных композиторов, работающих в жанре народно-оркестрового искусства. Солисты оркестра исполнят композиции о нижегородском крае, а также произведения нижегородских композиторов о народных промыслах.

Концерт начнется 20 июля в 18:00.