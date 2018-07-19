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Нижегородский государственный русский народный оркестр даст благотворительный концерт в Автозаводском парке
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Нижегородский государственный русский народный оркестр даст благотворительный концерт в Автозаводском парке 

Newsroom24 18 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский государственный русский народный оркестр даст благотворительный концерт в Автозаводском парке 20 июля, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Мероприятие организовано в рамках районного летнего культурного проекта «В парке городском».
В ходе программы посетители парка услышат лучшие образцы мировой классики, произведения современных композиторов, работающих в жанре народно-оркестрового искусства. Солисты оркестра исполнят композиции о нижегородском крае, а также произведения нижегородских композиторов о народных промыслах.
Концерт начнется 20 июля в 18:00.
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