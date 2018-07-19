Названо самое популярное видео 90-х

Названо самое популярное музыкальное видео 90-х

Издание Forbes назвало самый популярный клип тех времен. Им стал November Rain группы Guns N'Roses, выпущенный в 1992 году.

Недавно этот 9-минутный ролик установил новый рекорд на Youtube: стал первым клипом из 90-х, преодолевшим отметку в миллиард просмотров.

В 1992 году ролик получил премию MTV Video Music Awards, а в 2017 снова начал набирать популярность благодаря тому, что Guns N'Roses отправились в тур. В прошлом году его смотрели в среднем 560 тысяч человек в день.

По сюжету видео фронтмен группы Эксель Роуз женится на супермодели Стефани Сеймур , правда, после свадьбы следуют похороны… Кстати, пара начала встречаться и в жизни как раз после совместных съемок.

После November Rain по количеству просмотров вторым идет клип Zombie группы The Cranberries (739 миллионов просмотров), а третьим — видео Smells Like Teen Spirit от Nirvana (727 миллионами просмотров).