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Названо самое популярное видео 90-х
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Названо самое популярное музыкальное видео 90-х 

Рамблер 3 часа назад
Издание Forbes назвало самый популярный клип тех времен. Им стал November Rain группы Guns N'Roses, выпущенный в 1992 году.
Недавно этот 9-минутный ролик установил новый рекорд на Youtube: стал первым клипом из 90-х, преодолевшим отметку в миллиард просмотров.
В 1992 году ролик получил премию MTV Video Music Awards, а в 2017 снова начал набирать популярность благодаря тому, что Guns N'Roses отправились в тур. В прошлом году его смотрели в среднем 560 тысяч человек в день.
По сюжету видео фронтмен группы Эксель Роуз женится на супермодели Стефани Сеймур, правда, после свадьбы следуют похороны… Кстати, пара начала встречаться и в жизни как раз после совместных съемок.
После November Rain по количеству просмотров вторым идет клип Zombie группы The Cranberries (739 миллионов просмотров), а третьим — видео Smells Like Teen Spirit от Nirvana (727 миллионами просмотров).
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