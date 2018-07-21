Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве

МОСКВА, 21 июля. / ТАСС /. Фестиваль «Форма» в седьмой раз пройдет на территории Трехгорной мануфактуры в Москве в субботу. По словам организаторов, в программе форума соединились разные виды современного искусства — театр, музыка, перформанс, а также работы современных художников.

На фестивале, который начнется в 14:00 и продлится до глубокой ночи, все происходит одновременно — звучит музыка, идут спектакли, проходят выставки.

В этом году отдельные блоки программы смотра названы по мотивам работы Натальи Сейнарт — молодой художницы, работающей с уличными искусством, графикой и инсталляциями. Ее проект «Манифестация», обращающийся к эстетике транспарантов, дал название главным сценам фестиваля — музыкальной сцене с альтернативной музыкой «Возможно», с электронной «Наверное» и театральной сцене «Предположим».

Театральная программа

Куратор театральной программы, театровед Алексей Киселев рассказал ТАСС, что некоторые спектакли будут показаны, в частности, на открытом воздухе. «Театральная программа в этом году огромная, по сравнению с предыдущими фестивалями», — отметил он.

Киселев добавил, что подобный театральный блок возможен только в рамках данного фестиваля. «На других площадках каждый раз все упирается в то, что это не проходит некий фильтр — что-то слишком радикально, что-то не будет продаваться, потому что это не для всех, что-то не понятно», — пояснил театровед.

Он рассказал, что впервые Москву посетит «мощный десант независимой Петербургской сцены». «Такие коллективы, как Театр Тру, „Организмы“, „Театр. На Вынос“, АХЕ — это все гости из Петербурга. Очень разные команды, которые объединяет некий „непричесанный“ облик альтернативной культуры. С другой стороны, в этой программе мы чередуем их с московскими представителями независимого театра, и получается такое удивительное столкновение прежде не пересекавшихся команд», — добавил куратор.

Одним из хедлайнеров фестиваля стал театр АХЕ, который впервые в Москве покажет спектакль «Полихром». Другим хедлайнером события стал эстонский театр под управлением Ренате Кээрд. Коллектив покажет 20-минутный спектакль, созданный специально для фестиваля.

Музыкальный блок

В рамках фестиваля выступят зарубежные независимые артисты — Acid Mothers Temple, Donny Benet и Mr Marcaille на сцене «Возможно», посвященной альтернативной музыке, и Eindkrak и Tolouse Low Trax на площадке электронной музыки.

"Форма" — первый фестиваль, который начал приглашать андеграундных рок-артистов на свою площадку еще в 2010-е. Многие российские группы впервые вышли на большую сцену именно на «Форме». Но мы хотим расти дальше, и наконец у нас появилась возможность пригласить зарубежных хедлайнеров, которые уже успели собрать целую армию поклонников со всего мира, но еще не выступали перед российской аудиторией", — рассказал ТАСС куратор музыкальной сцены Петр Чинават.

Организаторы сообщили, что на фестивале можно будет услышать выступления артистов разных музыкальных направлений — от тувинского горлового пения и психоделического рока до электронных битов.

"В 2018 году уже нет смысла делать фестиваль в одном жанровом контексте. Сейчас все в интернете, слушают разную музыку, кликают постоянно YouTube, на самом деле, у музыкальной аудитории очень большой кругозор. И сейчас передовые жанры — это все, что связано с какой-то странной этнической музыкой, нетрадиционной, с разными необычными звуками", — добавил Чинават.