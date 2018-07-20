Ещё
Лидер группы Tequilajazzz рассказал о новом альбоме
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Лидер группы Tequilajazzz рассказал о новом альбоме 

RT на русском 20 июля 2018
Фото: Ридус
Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров в беседе с изданием «Ридус» рассказал о новом альбоме «Не было».
По словам музыканта, изменения в составе не могли не отразиться на звучании.
«В группу пришли новые люди, с новыми умениями, с новой философией в каком-то смысле. Поэтому этот альбом вышел как последствие такой притирки друг к другу», — заявил он.
Как отметил Фёдоров, группа много репетировала, занималась написанием нового материала и продолжает это делать.
«Но выяснилось, что эти песни могут звучать совершенно иначе с новыми ребятами. И мы решили их записать», — пояснил он.
Ранее НСН сообщала, что безопасность на музыкальном фестивале «Нашествие» обеспечат более 3 тыс. сотрудников служб безопасности.
RT на русском: последние новости
На фестивале «Усадьба Jazz» в Петербурге выступят Джосс Стоун и Markscheider Kunst Сооснователь арт-парка Никола-Ленивец Василий Щетинин умер в США Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение