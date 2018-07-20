Лидер группы Tequilajazzz рассказал о новом альбоме 

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров в беседе с изданием «Ридус» рассказал о новом альбоме «Не было».
По словам музыканта, изменения в составе не могли не отразиться на звучании.
«В группу пришли новые люди, с новыми умениями, с новой философией в каком-то смысле. Поэтому этот альбом вышел как последствие такой притирки друг к другу», — заявил он.
Как отметил Фёдоров, группа много репетировала, занималась написанием нового материала и продолжает это делать.
«Но выяснилось, что эти песни могут звучать совершенно иначе с новыми ребятами. И мы решили их записать», — пояснил он.
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