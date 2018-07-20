В Петербурге отметили 30-летие группы «Король и Шут»

Поклонники Князя ждали этого почти год. 19 июля для них — особая дата: день смерти Михаил Горшенева, Горшка. Больше 20 лет Князь и Горшок — создавали для фанатов сказку.

Нам самим по 30 лет, мы выросли на их творчестве. И, конечно, не могли не прийти послушать. Еще в апреле купили билеты, — рассказывает один из фанатов.

Король без Шута — это до сих пор кажется невозможным. Их по отдельности мало кто воспринимает. Поэтому концерт в честь 30-летия группы Король и Шут в этот день — это, в первую очередь, память о Михаиле Горшеневе

— То, что пять лет Михи нет, я даже это не совсем понимаю до конца. Я настолько тесно с ним по жизни связан до сих пор. Как-то нет вроде его, а вроде, как и есть, — рассказывает музыкант, лидер группы КняZz Андрей Князев

Князь и Горшок объединились, когда им было всего-то по 15-16 лет. И уже тогда понимали — они станут известными, а их песни, говоря профессианальным сленгом, бужут звучать из каждого утюга. А иначе ведь — и какой смысл начинать.

— У нас было такое ощущение, что дело пойдет какое-то мощное. И дело всей жизни, и нам было жутко интересно. Какая-то уверенность в успехе — она была, — вспоминает Князев.

Каждая песня — новая сказка. С мистическими героями, фантастическими сюжетами — особый почерк и стиль группы. Это, кажется, так цепляло, что фанатов у Короля и Шута становилось все больше. И даже сейчас, группы нет, но поклонники идут на концерт Князя — именно за этим.

— Князевские тексты, простота музыки. Сказка русская народная! — Миша слез не любил, мы рады тому, что он был, рады тому, что он в наших сердцах! Хой!

И сейчас — Андрей Князев — продолжает то, что они начали с Горшеневым. Уже пять лет. Ведь послушать песню группы Князь — все те же отдельные законченные сказочные истории. По-другому он и не представляет.

— Мир фантазий — он неразрывно связан с реальным миром. И, если отделить эти два мира — так не получится. Всегда мир, который создается фантазиями — он всегда связан с миром, который здесь, — добавляет лидер группы КняZz.

И вот это «здесь» — сегодня это 11 тысяч фанатов Князя и Горшка. Переступив из реального мира — порог СКК — в сказочный — они на целый вечер сами стали частью этой сказки.