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ROF-2018. Россиниевский Оперный Фестиваль и музыканты России
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ROF-2018. Россиниевский Оперный Фестиваль и музыканты России 

Ревизор.ru 20 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Обратившись к составам исполнителей, не без гордости обнаруживаем в спектаклях исполнителей из России. Так, 11 августа на открытии фестиваля на сцене «Адриатика Арена» пройдёт опера «Риккардо и Зорайда». В главной партии Агоранте выйдет на сцену тенор Сергей Романовский. Певец успешно дебютировал в программе ROF-2017 в опере «Осада Коринфа». Успех был закреплён певцом в концерте «Четыре тенора». Публика явно выделила Сергея Романовского, наградив его особенно бурной овацией.
Опера «Адина» пройдёт на сцене уютного театра Россини. Далее последует «Севильский цирюльник» на сцене «Адриатика Арена». В партии Графа Альмавивы на сцену выйдет тенор Максим Миронов, ученик профессора Д. Ю. Вдовина.
Выпускники «Академии Россинианы» продемонстрируют свои вокальные и артистические достижения в опере «Путешествие в Реймс», своеобразном «дежурном блюде» ROF. В разные годы в этом спектакле участвовали многие исполнители, впоследствии ставшие мировыми оперными звёздами. Не так давно, в начале завершающегося театрального сезона со сцены КЗЧ о своём участии в этом спектакле рассказывала блистательная сопрано Ольга Перетятько. Это было на вечере, посвящённом маэстро Альберто Дзедде, основателю ROF. Альберто Дзедда в своей ложе в Театре Россини, Пезаро. Фото: Людмила Краснова
Прочные творческие узы связывают музыкантов наших стран с давних времён и по настоящее время. Практически все наши оперные знаменитости с пользой проходили обучение в «Академии Россинианы», а также в программах ROF. Это Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Максим
Миронов, Сергей Романовский, Ольга Перетятько, Виктория Яровая, Алиса Колосова, Саломэ Джикия и многие, многие другие… Не только вокалисты, но и наш дирижёр, маэстро Денис Власенко, дважды допущенный в святая святых, к дирижёрскому пульту в Театре Россини, имел огромный успех у взыскательной публики. Его выступление на ROF-2015 вызвало большой интерес в кругах музыкальных критиков, назвавших это ярким событием фестиваля в Пезаро.
Образовалась и «обратная связь»: много лет подряд после завершения ROF его участники выступали в КЗЧ в рамках Фестиваля РНО Михаила Плетнёва. Дирижировал сам маэстро Альберто Дзедда, обожаемый московскими меломанами. Исполнялись оперы из разряда «опера-сериа», почти незнакомые публике, а также духовные сочинения великого Джоаккино Россини. Эти концерты остались в памяти как яркие и очень значимые события столичной музыкальной жизни.
Фестиваль ROF в основе своей всегда строился на любви к искусству Россини, к его музыке, к его неземному дарованию и к его обширному наследию. Было время, когда из опер Россини исполнялся, пожалуй, только «Севильский цирюльник», да и то, как выяснилось, с большими отступлениями от первоисточника. И как нам всем повезло, что нашёлся музыкант, воспитанный в строгих правилах миланской музыкальной школы, которого не устроила такая ситуация. Это был начинающий дирижёр в театре «Ла Скала», маэстро Альберто Дзедда. С этого и начался путь к тому, что мы сегодня называем ROF, представляющий собой целую музыкальную индустрию. Печатная продукция ROF. Фото: Людмила Краснова
После ухода из жизни маэстро Альберто Дзедды был вопрос, а как же без него будет фестиваль, как будут наши молодые певцы? Надо сказать, что маэстро любил наших певцов, отмечал их богатую природную одарённость, высоко ценил их музыкальную образованность, любил с ними работать.
И тут в афишах открывающегося супер-современного Московского концертного зала «Зарядье» появился ноябрьский концерт «Звёзды оперного фестиваля Россини в Пезаро». Интернациональный состав звёздных солистов с представителями России, Италии, Уругвая: Ольга Перетятько, Марианна Пиццолато, Сергей Романовский, Эрвин Шрётт. У каждого из них своя история взаимоотношений с ROF, но эта история не прерывается и даёт новые результаты.
Дирижировать этим концертом будет маэстро Дмитрий Корчак, знаменитый тенор, с недавних пор вернувшийся к своей первой специализации дирижёра. Можно было бы предположить, что это вынужденный переход в связи с какими-то проблемами. Но музыкант продолжает свою блистательную певческую карьеру на мировых оперных сценах. Только в завершающемся театральном сезоне Дмитрий Корчак дебютировал в партии Орфея в опере «Орфей и Эвридика» Глюка на сцене Чикагской Оперы, выступил на сцене Венской оперы в партии Альфреда на юбилейном концерте маэстро Пласидо Доминго. В Праге Дмитрий Корчак исполнил партию Оттавио в опере «Дон Жуан» В. Моцарта, затем партию Графа Альмавивы в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини в Берлине, партию тенора в «Stabat Mater» Дж. Россини с Чикагским симфоническим оркестром под управлением маэстро Р. Мутти. А ещё были гастрольные спектакли в Японии и сейчас в Израиле с оркестром под управлением З. Метты. Саломе Джикия и Дмитрий Корчак. «Торвальдо и Дарлиска». 2017. Фото: Людмила Краснова
На родине, в России маэстро Дмитрий Корчак осваивает новые концертные площадки, дебютируя на сценах Самары, Красноярска, Воронежа, а также совершенствует своё мастерство, набирает репертуар как оперный дирижёр. Музыкант является главным приглашённым дирижёром НОВАТ-а в Новосибирске, где недавно провёл свой первый именной Фестиваль. Следует отметить, что обращение к дирижёрской практике у Дмитрия Корчака даёт интересный результат. Пожалуй, можно говорить о каком-то новом звучании давно известных музыкальных шедевров под дирижёрской рукой маэстро.
Такой опыт, такие результаты определяются, в том числе, как благотворное влияние ROF на нашу музыкальную культуру.
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