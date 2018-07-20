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Стали известны имена хедлайнеров фестиваля «Нашествие»
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Стали известны имена хедлайнеров фестиваля «Нашествие» 

Нижегородская правда 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото nashestvie.ru/Стали известны имена хедлайнеров фестиваля «Нашествие»Главное рок-событие года — фестиваль «Нашествие» пройдет в с 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово Тверской области. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Хэдлайнерами фестиваля в этом году станут группа «Алиса», которая представит юбилейную программу. Группа «Сплин» представит своим фанатам новый альбом. А группа «Кукрыниксы» сыграет свой последний концерт.
Помимо выступлений рок-звезд, организаторы «Нашествия» обещают зрителям насыщенную программу. Для гостей фестиваля будет работать лекторий, где будут демонстрироваться отечественные киноновинки. Участники фестиваля смогут посетить мастер-классы, лекции и даже померится интеллектом в увлекательной игре.
На фестиваль в качестве почетных гостей приедут: Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт, командир корабля «Союз-ФГ» Сергей Рязанский, известный писатель Вадим Панов и заслуженный артист России Анатолий Белый.
На территории фестиваля установят три сцены. На главной сцене выступят именитые звезды русского рока, на сцене 2.0 засветятся молодые исполнители, а на сцене «Высоцкий» зажгут начинающие рок-группы.
Подробнее о программе фестиваля на сайте «Нашествия».
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