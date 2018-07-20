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Децл и Animal Джаz презентовали альбом «Акустика»
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Децл и Animal Джаz презентовали новый альбом «Акустика» 

Партнерский материал 20 июля 2018
Фото: партнерский материал
В Петербурге на закрытой тусовке Децл и Animal Джаz исполнили «Вечеринку» и презентовали новый альбом «Акустика».
18 июля в петербургской Квартире Кости Кройца прошла закрытая презентация нового альбома Кирилла Толмацкого (Децл / Le Truk), записанного совместно с музыкантами группы Animal Джаz.
Официальный релиз «Акустики» состоялся еще 15 июля в рамках самых популярных музыкальных площадок — альбом уже доступен на iTunes, Google Play, Yandex Music и др. В альбом попали треки Децла прошлых лет и новые композиции.
Вечеринка по случаю релиза была закрытой — только для друзей, журналистов и узкого круга музыкантов. Сцену Децл делил с Евгением (Джони) Ряховским — гитаристом Animal Джаz, the Benders, Spermadonarz, Yogo!Yogo!, РаДаР, Антоном (Бендером) Докучаевым — басистом и участником групп ПТВП и the Benders, клавишником Рафисом Насриевым, барабанщиком Яном Лемским и Владиславом Маровым, известным как Dj Slow. Кирилла приехала поддержать его жена и ребенок.
партнерский материал
С момента выпуска первой пластинки Кирилла Толмацкого «Кто? ты» прошло почти восемнадцать лет. Все это время он не останавливался на хип-хопе — экспериментировал с жанрами, работал с альтернативными музыкантами. По словам Кирилла, музыка создана для того, чтобы экспериментировать, искать новое, поэтому и есть интерес продолжать заниматься ей.
Евгений Ряховский (Animal Джаz, гитарист):
Альбом «Акустик» — это дружба между Москвой и Петербургом, между хип-хопом и рок-н-роллом. Мы уже выступали вместе с Децлом в 2015 году, было бомбически — отыграли вместе все хиты с разных альбомов.
Поклонники горячо приняли такую интерпретацию, после этого перфоманса мы придумали перенести всю красоту в студию звукозаписи, и попытались воссоздать концертную атмосферу! Было решено записывать всех одновременно в одном месте. Помогла в этом Студия DGrey и ее главный звукорежиссер Роман Уразов. Все песни записаны живьём, и только так было возможно достичь нашей общей сверх идеи.
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