Ещё
Рок на языке жестов — такого вы еще не видели!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Рок на языке жестов — такого вы еще не видели! 

Sputnik Грузия 20 июля 2018
Фото: Sputnik Грузия
Видео с сурдопереводчицей, которая «пела» песню рок-группы руками специально для глухих, моментально завирусилось в сути
На кадрах показан концерт известной американской группы Lamb of God, исполняющей песни в жанрах грув-метал и металкор. С самого начала ролика видно, как на сцене зажигают исполнители, а слева от них не меньше удивляет собравшихся некая женщина.
Легендарный солист Led Zeppelin зажег на побережье Грузии
Ей оказалась 48-летняя Линдси Ротшильд-Кросс — переводчик языка жестов. Она была настолько вовлечена в процесс, что даже играла на воображаемой гитаре, барабанах и трясла головой подобно членам группы.
Автор, снявший видео, отмечает, что начал снимать Линдси после того, как первые ряды, состоящие из глухих людей, приковали все свое внимание к ней. И это неудивительно — настолько эмоционально и с душой песню, кажется, не пела сама рок-группа.
В Соединенных Штатах перевод концертов на язык жестов становится популярным явлением. Одной из организаций, которая предоставляет на подобные мероприятия переводчиков, является Amber G Productions. И Линдси как раз является одной из сурдопереводчиц этой организации.
Sputnik Грузия: последние новости
Федоров: главное, чтобы в театре не потерялась искренность Шоколадный бульдог: десерт, который жалко есть - видео Балет на улицах Мехико: артисты танцевали среди машин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение