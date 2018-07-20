Рок на языке жестов — такого вы еще не видели!

Видео с сурдопереводчицей, которая «пела» песню рок-группы руками специально для глухих, моментально завирусилось в сути

На кадрах показан концерт известной американской группы Lamb of God, исполняющей песни в жанрах грув-метал и металкор. С самого начала ролика видно, как на сцене зажигают исполнители, а слева от них не меньше удивляет собравшихся некая женщина.

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Ей оказалась 48-летняя Линдси Ротшильд-Кросс — переводчик языка жестов. Она была настолько вовлечена в процесс, что даже играла на воображаемой гитаре, барабанах и трясла головой подобно членам группы.

Автор, снявший видео, отмечает, что начал снимать Линдси после того, как первые ряды, состоящие из глухих людей, приковали все свое внимание к ней. И это неудивительно — настолько эмоционально и с душой песню, кажется, не пела сама рок-группа.

В Соединенных Штатах перевод концертов на язык жестов становится популярным явлением. Одной из организаций, которая предоставляет на подобные мероприятия переводчиков, является Amber G Productions. И Линдси как раз является одной из сурдопереводчиц этой организации.