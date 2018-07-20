The Prodigy выпустит новый альбом

Британская группа The Prodigy, которую в 1990 году основал Лиам Хоулетт, рассказала о выходе нового альбома, а также опубликовала в Сети клип на новую музыкальную композицию «Need Some1». Об этом сообщил сайт «Ридус».

Режиссером клипа, который за два дня на YouTube посмотрели более 180 тысяч человек, выступил Пако Ратерта. Участники коллектива The Prodigy также рассказали, что релиз нового альбома запланирован на 2 ноября 2018 года. В него войдут 10 композиций.

Известный канадский рэп‐исполнитель Drake представил поклонникам пятый студийный альбом. За семь дней он набрал более миллиарда прослушиваний и поставил абсолютный рекорд.