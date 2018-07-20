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В Подмосковье состоится музыкальный фестиваль в память о Фёдоре Шаляпине
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В Подмосковье состоится музыкальный фестиваль в память о Фёдоре Шаляпине 

Ревизор.ru 20 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Музыкальный фестиваль назван «Эх вы песни мои, песни» по первой строке песни, которую сочинил Фёдор Шаляпин. В Сергиево-Посадском районе в храме Казанской Божией матери происходило 120 лет назад венчание Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги. Посетителей фестиваля ждёт насыщенная яркая концертно-просветительская программа — будут выступать профессиональные и любительские коллективы, с детьми проведут интерактивные занятия, откроется ярмарка с предметами народного промысла и угощениями, а в конце дня (11 августа) устроят викторину.
На следующий день, 12 августа, в храме пройдёт венчание, а затем выступят хоровые коллективы. Гости фестиваля смогут посетить специально подготовленные Музеем музыки выставки, которые расскажут об истории люблви Иолы Торнаги и Фёдора Шаляпина и об истории храмового комплекса. Фестиваль организован по инициативе Минкультуры РФ Московской областной филармонией, Межрегиональным Шаляпинским центром, Российским национальным музеем музыки при поддержке Министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
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