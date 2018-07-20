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Премьера: альбом «Цветы» Тоси Чайкиной и освежающий клип от Таши Алакоз
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Премьера: альбом «Цветы» Тоси Чайкиной и освежающий клип от Таши Алакоз 

Собака.ru 20 июля 2018
Фото: Собака.ru
Сегодня, 20 июля, вышел альбом «Цветы» и клип «Песни морю» петербургской певицы Тоси Чайкиной. Режиссером «подводного» видео стала художник и блогер Таша Алакоз.
Тося Чайкина: На съемки мы потратили два дня — поехали в «Охту Парк». Было очень солнечно и тепло. В качестве эксперимента решили снимать под водой на iPhone X. Через несколько дублей он умер, и мы продолжили снимать на Olympus над водой. А 28 мая, в мой день рождения, мы собрались с Сашей Амплитудой, которая раздала нам классные корсеты, платья и ткани, мерцающие в воде. Снимали уже на iPhone 8 в водонепроницаемом чехле. И вот получилось такое теплое видео!».
Таша Алакоз: Изначально клип на «Песни морю» должен был быть совсем другими — студийным, заморочистым и очень метафоричным. Мы готовили раскадровку, и в процессе Тося поставила мне послушать трек «Ты подкис». И мы начали с клипа на нее — случился шторм! Все перевернулось в моей голове. Но я никак не могла оставить «Песни морю» без картинки и решила выдохнуть. А на вдохе — сняла клип. Он совсем не похож на то, что я творю — иной. Это как медитация, цветомузыка, цветотерапия. Я загадала, что этот клип будет без бюджета, но мы утопили iPhone Х на первых дублях, и кадры не сохранились. Я не сдалась. И заставила Тосю ехать еще раз! В день ее рождения она сопротивлялась, но ныряла уже с IPhone 8. Так что «Песни морю» — это мое упорство и желание подарить миру визуализацию песни, которая значит для меня новую жизнь и перерождение. Именно Тося спасла мне жизнь. В одной страшной истории, которая случилась со мной, она взяла меня за руку и больше не отпускала. Клип вертикальный специально, чтобы было удобно смотреть его с экранов смартфонов. Он изначально снят под этот формат, и я решила все так и оставить. Мне важно творить, как я чувствую. Этим клипом я прошу — чувствуй. Чувствуй радость и принятие всего, что с тобой происходит в каждом моменте. Растворяйся. Будь здесь и сейчас. Позволь ощутить себе все цвета этой палитры жизни! Так что я рада, каждому красивому блику в клипе, потому что создавала их вручную. Власть над красотой кадра была полностью в моих руках, и я рада, что вижу то, что вижу».
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