Андрей Макаревич подарит слушателям новый альбом «Yo5» 

Дебютная пластинка будет называться Yo5 — как и сам джазовый квинтет. Группа состоит из Андрея Макаревича (гитара, вокал), Евгения Борца (клавишные), Сергея Хутаса (бас), Давида Ткебучава (барабаны) и Тимура Некрасова (духовые). Музыканты играют песни из репертуара «Машины времени» и сольных произведений Андрея Макаревича в джазовой обработке. В первый альбом вошли 9 песен: «Эпоха большой нелюбви», «Я рисую тебя», «Она идет по жизни, смеясь», «Паузы», «Старый корабль», «Перекресток», «Картонные крылья любви», «Однажды мир прогнется под нас» и «Пора в обратный путь». Коллектив уже объездил с гастролями Скандинавию, Западную Европу, США, Израиль, Украину, Грузию, Белоруссию. — Спустя три года после начала существования мы с командой Yo5 записали альбом и хотим его подарить человечеству. Но поскольку это было дело не бесплатное, мы надеемся, что те, кому этот альбом понравится, пришлют на «Планету» то, что посчитают нужным прислать в качестве компенсации затрат на запись. Если мы соберём больше, чем потратили — а это были не очень большие деньги — то каждую копейку из собранного сверх необходимого мы отправим в благотворительный фонд «Созидание», — отметил лидер коллектива Андрей Макаревич в видеообращении к поклонникам. Фонд «Созидание» с 2001 года адресно помогает детям с особенностями развития, малообеспеченным семьям, пожилым людям в беде. Директор фонда «Созидание» Елена Смирнова отметила, что фонд уже довольно давно сотрудничает и просто дружит с Андреем Макаревичем. «Как у человека творческого, у Андрея Вадимовича всегда много интересных проектов, это очень вдохновляет. Будет здорово, если и проект на „Планете“ окажется успешным, а по-другому и быть не может. И тогда не только музыканты выпустят отличный джазовый альбом, но и наш фонд получит возможность помочь своим подопечным», — подчеркнула Елена Смирнова. Проект Yo5 и «Созидания» стартовал на платформе Planeta. ru. Для покрытия расходов на запись альбома необходимо 200 тысяч рублей. Но за два месяца кампании музыканты надеются собрать больше, чтобы помочь подопечным «Созидания». За участие в проекте можно получить раритетные альбомы и книги Андрея Макаревича с автографами, а также дебютный CD Yo5. В цифровом виде новый альбом будет распространяться бесплатно. Ближайший концерт Yo5 пройдет в пятницу, 27 июля, в 20:00, на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Ссылка на проект: Андрей Макаревич и группа Yo5. Новый альбом