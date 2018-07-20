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У Школьного озера пройдет авторский концерт
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У Школьного озера пройдет авторский концерт 

Префектура Зеленоградского административного округа 20 июля 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
2 августа на территории Озеропарка (ближе к корпусу 1002) пройдет авторский концерт Алексея Зимина.
«Музыка для Алексея — это синтез движения и дыхания. Многие его композиции строятся не «как звучит», а как «танцуют» пальцы на грифе, он ощущает плавность движения. Главное, по его словам, чтобы от музыки мурашки бегали по коже. Не имеет значения, кто сочинил произведение! Если кому то, хотя бы одному человеку, понравилось, и «зацепило» — значит сработало! Никаких мыслей, только ощущения! Приходите, мы ждем вас», — пишет организатор мероприятия КЦ «Доброволец».
Вход на концерт свободный.
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