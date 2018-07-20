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New Deadline в Белгороде: панк-рок по-фински
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New Deadline в Белгороде: панк-рок по-фински 

Собака.ru 20 июля 2018
Фото: Собака.ru
28 июля в пабе «Декабрист» выступит группа из города Лахти (Финляндия). Музыканты презентуют свой альбом.
После выхода первого полноформатного альбома Remember в 2015, New Deadline фины отправились в тур по германии с Funeral For A Friend, играя в том числе совместные концерты с группами как Rise Against, All Time Low и Taking Back Sunday.
В ноябре 2017 года New Deadline приступили к записи второго альбома To Hope в Финляндии, который будет сведен в Великобритании Romesh Dodangoda (Motorhead, Bring Me The Horizon, Funeral For A Friend, Bullet For My Valentine, Lower Than Atlantis).
В августе New Deadline отправляются в небольшой тур с презентацией альбома To Hope в России, Украине и Литве.
Не упустите возможность послушать яркую и сочную смесь альтернативного рока и панк-рока. Начало концерта — в 20:30. Бронь по телефону: 770-961. Оплата на входе в день концерта с репостом этого сообщения — 250 рублей, без репоста — 400.
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