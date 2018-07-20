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Живущая в сети. Как Монеточка построила музыкальную карьеру нового типа
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Живущая в сети. Как Монеточка построила музыкальную карьеру нового типа 

Forbes.ru 20 июля 2018
В декабре 2015 года Лиза отправилась со своим другом в филармонию. Этот день был бы похож на другие, если бы утром она не опубликовала во «ВКонтакте» свой альбом «Психоделический клауд рэп». Включив телефон, Лиза поняла, что стала известной, пусть и в узких кругах, певицей Монеточкой, а записанные на диктофон песни под синтезатор про Гошу Рубчинского и украинский вопрос моментально разошлись по социальной сети. Это вдохновило 11-классницу из Екатеринбурга на новые песни.
Музыкальная карьера Монеточки развивалась по правилам XXI века: переговоры о концертах, совместных треках, интервью проходили в соцсетях и по электронной почте. Первое выступление в Москве в популярном клубе Powerhouse состоялось спустя месяц после публикации того самого «домашнего» альбома.
Подсказать, как действовать в случае внезапно захлестнувшей популярности — «хайпа» — Лизе было некому. Поэтому она решала важные вопросы вместе с мамой, и на первые концерты ездила в ее сопровождении. «За тот концерт мне предложили 10 000 рублей — я согласилась. Для 17-летнего человека — очень хорошо, я считаю! Родители были со мной, и нам троим оплатили дорогу и проживание».
До выхода «Психоделического клауд рэпа» у Лизы не было больших выступлений — только в кругу друзей. О своих ощущениях уже 20-летняя Монеточка говорит с улыбкой: «Было круто и очень неожиданно. Я не могла привыкнуть к чувству, что мои песни знает кто-то еще кроме меня, ведь я писала их в своей комнате, подыгрывая на синтезаторе. А тут толпа подпевает мне, улыбается! Я не знала как себя вести».
В романтичную школьную пору Монеточка слушала Noize MC, Кровосток, Сатана Печет Блины. В литературе ее особо увлекал Набоков. Сама она начала говорить стихами еще в раннем детстве, а в средней школе публиковала сочинения на Стихи.ру. СМИ она никогда не читает: «Все необходимое я могу получить из YouTube. И если уж есть совсем глобальная новость, я все равно о ней каким-то образом узнаю».
Старшие товарищи
За три года между диктофонным и студийным альбомами Лиза успела познакомиться с многими сторонами музыкальной сферы и, конечно, многими музыкантами. Совместные треки предлагали писать в основном рэперы, но поклонникам больше всего полюбился плод творческого тандема с Noize MC — песня «Чайлдфри». В школьный период музыкант был для Монеточки рок-звездой, кумиром. И предположить, что он сам напишет ей в соцсети, она никак не могла. В итоге «Гори в аду, в аду гори» (строки из «Чайлдфри») Лиза пела на концертах Noize MC в качестве приглашенного артиста.
Над новым альбомом «Раскраски для взрослых» она, 20-летняя студентка ВГИКа, работала вместе с 30-летним опытным музыкантом Виктором Исаевым, известным как Витя БЦХ. Он сильно повлиял на аранжировки треков. Сама Монеточка во всех интервью отмечает, что Виктор — один из немногих людей, кому она полностью доверяет в музыкальном плане.
Работа над альбомом шла легко, вспоминает певица. «Первый мяч» могла забросить Лиза, написав Виктору голосовое сообщение прямо из метро, а могло быть и наоборот, как с песней «Нет монет» (для нее сначала был написан музыкальный семлп, а затем текст). Дедлайны ставили сами, над звучанием работали сообща. Как и у всякого поэта, у Лизы были «тексты — горячие пирожки», а были те, которые прорабатывались несколько месяцев. В новых треках есть множество отсылок, ходов и форм. Но главным образом слушателя удивляет ирония — то, чем Лиза запомнилась еще в 17: «Я люблю, когда и текст, и музыка иронизируют над формой. Например, „Нет монет“ — это полная ирония над формой песни о творческом пути, над треками ЭлДжея»
Всем монет
После публикации альбома в сети о музыкальном феномене хотят писать все СМИ, Монеточку хотят слышать на фестивалях и корпоративах. О последних, кстати, Лиза отзывается негативно: «Это очень истощает любого артиста: ты поешь, едва сдерживаешь слезы, вкладываешь душу, а они пошли пожрали салат. Мне кажется, что мы там друг другу не нужны». Из этого горького опыта (а он был только один — праздник крупного паблика) Монеточка сделала вывод — если и соглашаться, то только за большие деньги: «Я пострадаю, а потом поеду на лимузине. Может компенсирую страдания».
В то же время бомонд Лизу уже не смущает. В начале июня она выступала на Кинотавре, и получила восторженные отзывы от Федора Бондарчука, Ксении Собчак и многих других известных персон. «Я боялась, что будет много пафоса, но все были очень рады мне, снимали, подпевали, вместе со мной смеялись, вместе со мной грустили», — вспоминает она. По признанию Лизы, получать правильный кайф до этого у нее получалось только на сольных концертах, куда все приходят целенаправленно, чтобы послушать именно ее. Теперь она знает, что «светская» аудитория тоже может быть настроена на правильную волну.
И все же после концерта она убежала на пляж — любоваться закатом в компании подруги Насти Гречки (еще одной певицей поколения).
Смущение и страх перед авторитетными людьми — то, от чего Монеточке хотелось бы избавиться. Всех людей нужно воспринимать одинаково, вне зависимости от возраста и популярности, ведь завтра она может рухнуть, считает она. Но все же волнение перед встречей с Лехой Никоновым (поэтом, лидером ПТВП), Сергеем Минаевым (писателем, телеведущим, главным редактором Esquire), Иваном Ургантом было не унять. Но все всегда проходит гладко. В жизни Лиза еще не слышала плохих отзывов о своем творчестве, разве что в интернете. Например, Земфира на своей странице в Facebook заявила, что голос у нее — «омерзительный». Но от этого негатива есть простое средство: «Одна минута, проведенная на сцене — когда я вижу людей, которые знают мои песни, улыбаются мне — перевешивает все плохие комментарии, которые я когда либо получала в интернете».
Свое дело
У Лизы нет фиксированной цены за выступление. Есть друзья и проекты, которые ей просто очень нравятся — для них она готова выступить за символические деньги, а то и вовсе бесплатно. Свободу действий ей дает отсутствие контракта с агентством. Подписание уже должно было состояться, но когда дата выпуска альбома из-за внутренних вопросов начала переноситься, Лиза поняла, что такой формат сотрудничества не для нее. К тому же, она считает, что ее довольно сложно продвигать как блогера, рэпера или поп-певицу — нужно что-то среднее и очень гибкое. Поэтому было решено собрать свою команду, которая будет работать так, как нужно Монеточке. Такая схема становится характерной — правила устанавливает сам производитель продукта, а не кто либо еще. В конце концов, можно опубликовать альбом в интернете — это уже своего рода презентация (так Лиза и поступила). Пока ей помогает мама, менеджер и компания дистрибьюторов, которая распространяет песни.
Лиза не пользуется возможностью платного подвижения в соцсетях. Она просто ведет свой Instagram, пишет что-то во «Вконтакте», ведет видеоблог на YouTube. Последнее Лиза очень любит, но расстраивается из-за необходимости постоянно быть веселой и позитивной — это утомляет. «Теперь я понимаю, почему те, кого я смотрю в YouTube, в жизни бывают грубыми и злыми. Я сама чувствую, как это делает меня немного грубой». Но это не отбивает желание снимать свои будни. К тому же, в 2018 это один из главных способов распространять свое творчество.
Предложения рекламных контрактов поступают певице в большом количестве: от операторов сотовой связи, производителей модных девайсов и даже алкогольных марок. Но Лиза относятся к ним с опаской — особенно к последним. «У них есть своя идеология. У меня своя. Но почему-то они даже не ищут какого-то пересечения». К тому же Монеточка уверена, что участие артиста в подобных кампаниях снижает лояльность аудитории, а также портит репутацию самого бренда. Уж если и делать что-то совместное, то творческое и логичное.
Девочка, живущая в сети
После выступления на «Вечернем Урганте» Лиза записала видео, в котором пожаловалась на то, что у нее в Москве нет друзей. Виной тому, по ее мнению, масштабы города — чтобы позавтракать с человеком, нужно отнять у него практически полдня из-за времени на дорогу. В Екатеринбурге все проще: «Мы жили на первом этаже. Я просыпалась и садилась у окна, а мимо шла учительница, которую я прямо из окна звала на чай. И вот мы уже за столом с ней и с мамой».
Сейчас своей подругой Лиза может назвать певицу Гречку (по которой тоже прошлась Земфира в своем посте). В одном из ранних интервью о Гречке и прочих новых героинях поколения она говорила «взяла от меня все самое худшее», имея в виду высокий тембр голоса и некачественную запись на диктофон. Сегодня Монеточка извиняется перед Настей (Гречкой) за свое высказывание, она усвоила урок — не судить о людях, не познакомившись с их творчеством как следует.
«Я не люблю навязываться — нужно самой уметь решать свои проблемы. У меня нет таких людей, которым бы я позвонила и сказала — «мне плохо, приезжай, давай выпьем вина…». Может и хотелось бы, чтобы они были».
Лизе часто пишут поклонники: «Я твой единомышленник». Зовут выпить кофе, погулять, иногда даже где-то поджидают. Она не видит в этом проблемы, ведь люди делают выводы о ней, послушав ее песни — «а песни — и есть я».
За прошедший год у Монеточки было около 50 концертов. Этим летом она уже выступила на фестивале «Боль», примет участие в «Пикнике Афиши» и «VKфесте». Поклонники давно просят о совместных треках с реперами, рокерами и, конечно, другими представителями поколения. «Все будет», — гордо и уверенно заявляет Лиза. Сейчас ей не до новых релизов. На деньги, вырученные с концертов, снимаются клипы с серьезными профессионалами.
Несмотря на то, что современный культурный мир столкнулся с новым понятием «хайп», его фактор, как и всегда, предугадать невозможно. А вот измерить успешность альбома — вполне. Только если раньше агентства считали количество продаж диска, то сегодня важно даже не количество скачиваний в интернете, а количество прослушиваний. Так песни Лизы сегодня по прослушиваниям занимают первые места всевозможных чартов, хотя по количеству скачиваний альбом может в этих же списках не входить в десятку.
В нашем обществе отсутствует созидательная составляющая, считает Монеточка: «Все против чего-то, полный деструктив». Особенно остро она чувствует это в отношении музыки, конечно. Но Монеточка готова окупить весь аванс скепсиса, направленный в ее сторону. Еще в школе она хотела стать учителем литературы, чтобы сделать мир добрее. Сегодня ее уроки слушают в музыкальном формате.
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