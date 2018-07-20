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The Prodigy выпустят новый альбом
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The Prodigy выпустят новый альбом 

Рамблер 20 июля 2018
Легендарные пионеры современной электронной музыки The Prodigy рассказали о выпуске седьмого альбома. А в Сети уже вышел видеоклип на свежую композицию «Need Some1».
За два дня клип собрал 220 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков. Его режиссером стал Пако Ратерта. Релиз альбома под названием "No Tourists" назначен на 2 ноября 2018 года. В нем будет 10 композиций.
Группа была основана музыкантом Лиамом Хоулеттом в 1990 году. На их счету шесть студийных альбомов, несколько премий MTV Video Music Award и номинация на "Грэмми" в 2005 году.
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