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Встреча «Танго нашей юности» прошла в ТЦСО «Жулебино»
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Встреча «Танго нашей юности» прошла в ТЦСО «Жулебино» 

Управа района Выхино-Жулебино 20 июля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» прошла музыкально-поэтическая встреча «Танго нашей юности».
Танго — это танец объятий. Сейчас старые песни практически невозможно услышать. В 50-60-е годы они звучали на радио, ими жили патефоны и проигрыватели. Под эту музыку кружили в танцах, влюблялись, мечтали, расставались навсегда и возвращались, чтобы снова быть вместе. Есть в старых песнях необъяснимое очарование, милое и трогательное. Получатели услуг с удовольствием подпевали знакомым с детства песням и кружили под ритм танго. Атмосфера добра и любви царила и окутывала каждого присутствующего, перенося в далекую молодость. (ис)
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