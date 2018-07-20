Встреча «Танго нашей юности» прошла в ТЦСО «Жулебино»

В отделении социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» прошла музыкально-поэтическая встреча «Танго нашей юности».

Танго — это танец объятий. Сейчас старые песни практически невозможно услышать. В 50-60-е годы они звучали на радио, ими жили патефоны и проигрыватели. Под эту музыку кружили в танцах, влюблялись, мечтали, расставались навсегда и возвращались, чтобы снова быть вместе. Есть в старых песнях необъяснимое очарование, милое и трогательное. Получатели услуг с удовольствием подпевали знакомым с детства песням и кружили под ритм танго. Атмосфера добра и любви царила и окутывала каждого присутствующего, перенося в далекую молодость. (ис)