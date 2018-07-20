В «Братеевской пойме» организуют спортивный праздник

Праздник «Спортивное чаепитие» пройдет в парке «Братеевская пойма» в субботу, 21 июля.

Мастер-классы, фитнес-тренировки, лекции и конкурсы — лишь небольшая часть того, что ожидает жителей Братеева в ближайшую субботу. Так, на спортивном празднике москвичи смогут окунуться в мир гармонии на мастер-классе по хатха-йоге, посетить чайные беседы и лекцию о духовных энергиях.

Кроме того, для участников мероприятия организуют конкурс домашних закусок, воркаут-тренировки и вручение призов. Завершится праздничное чаепитие концертом «Музыка 1 кв».

«Интересные лекции пройдут под мощным зарядом музыки от лучших диджеев. Обеспечат мощью звука нас @mikhalagesgroup, благодаря которым вы узнаете, что такое мурашки по коже от музыкального удовольствия», — обещают организаторы.