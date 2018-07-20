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Рок-группа «Проверено» продемонстрировала новый клип на песню про вампиров
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Рок-группа «Проверено» продемонстрировала новый клип на песню про вампиров 

ngs.ru 20 июля 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирская рок-группа «Проверено» сняла и выложила в интернет новый клип на песню «Не смотри наверх». Режиссёром клипа выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов.
«Одной прекрасной сибирской весной я решила написать песню про любовь. Приезжаю домой. А там Евгений [Барсуков] (участник группы — И. К.) cделал новую аранжировку и говорит мне, мол, послушай, какую я крутую вещь сделал. А у меня такое настроение про любовь писать. Ну я слушаю аранжировку и у меня появляются такие ассоциации: готический храм-склеп, а посередине стоит гроб. Так не вышла песня про любовь, но получилась эта песня», — рассказала корреспонденту НГС лидер группы Рита Мошкина и добавила, что песня в её понимании была про вампиров.
Съемка клипа прошли в начале мая на сцене театрального клуба «Пуля» в полутемном помещении. В клипе приняли участие актёры Первого театра, видео отсняли за пару часов.
Официальная презентация нового клипа «Проверено», а также совместный концерт музыкантов с актёрами Первого театра состоится в субботу, 21 июля, в 20:00 в кабаре-кафе «Бродячая собака».
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