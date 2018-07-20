Звезды русского кино едут на НАШЕСТВИЕ 2018

Киловатты света, децибелы музыки и тонны неповторимых эмоций — все это уже совсем скоро: до фестиваля НАШЕСТВИЕ 2018 осталось чуть больше двух недель!

Не только легенды и молодые дарования отечественной музыкальной индустрии соберутся 3, 4 и 5 августа в Большом Завидово Тверской области на грандиозном ежегодном празднике.

В этом году фестиваль посетят звёзды российского кино и театра — и все заряжены на громкие выступления со сцен «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий»!

Александр Устюгов — героическая внешность актёра обеспечила артисту роли доблестных полицейских («Ментовские войны»), военных разных эпох истории нашей страны («Солнечный удар», «Диверсанты») и даже монарших особ («Викинг», «Золотая Орда»). На сцену «Высоцкий», впрочем, Александр привезет песни с нового альбома «Дороги» своей группы EKIBASTUZ — кстати, в названии увековечен родной город артиста, расположенный в Казахстане. — героическая внешность актёра обеспечила артисту роли доблестных полицейских («Ментовские войны»), военных разных эпох истории нашей страны («Солнечный удар», «Диверсанты») и даже монарших особ («Викинг», «Золотая Орда»). На сцену «Высоцкий», впрочем, Александр привезет песни с нового альбома «Дороги» своей группы EKIBASTUZ — кстати, в названии увековечен родной город артиста, расположенный в Казахстане.

Гоша Куценко — Заслуженный артист РФ, известный своими ролями в фильмах «Антикиллер», «Мама, не горюй!», «Любовь-морковь», — давний друг и постоянный участник НАШЕСТВИЯ. Предстоящим летом актёр вместе со своей группой «ГК» снова исполнит со сцены «НАШЕ 2.0» так полюбившиеся всем песни! — Заслуженный артист РФ, известный своими ролями в фильмах «Антикиллер», «Мама, не горюй!», «Любовь-морковь», — давний друг и постоянный участник НАШЕСТВИЯ. Предстоящим летом актёр вместе со своей группой «ГК» снова исполнит со сцены «НАШЕ 2.0» так полюбившиеся всем песни!

Евгений Цыганов — перед харизмой артиста, ярко засиявшего на отечественном кино-небосклоне после знаковых ролей в «Детях Арбата» и «Оттепели», устоять невозможно. Евгений зарядит своей драйвовой энергетикой гостей Главного приключения года со сцены «Высоцкий» со своим проектом «POKAPRET»! — перед харизмой артиста, ярко засиявшего на отечественном кино-небосклоне после знаковых ролей в «Детях Арбата» и «Оттепели», устоять невозможно. Евгений зарядит своей драйвовой энергетикой гостей Главного приключения года со сцены «Высоцкий» со своим проектом «POKAPRET»!

Стас Старовойтов — русский музыкальный ансамбль «Аричикаари» под руководством комика, участника шоу Stand Up и «Убойная лига» телеканала ТНТ готовится во второй раз с успехом выступить на сцене «Высоцкий» НАШЕСТВИЯ 2018. Сами артисты так говорят о своём творчестве: «Так страшно, что аж весело. Так весело, что аж страшно». Готовимся веселиться вместе с «Аричикаари»! — русский музыкальный ансамбль «Аричикаари» под руководством комика, участника шоу Stand Up и «Убойная лига» телеканала ТНТ готовится во второй раз с успехом выступить на сцене «Высоцкий» НАШЕСТВИЯ 2018. Сами артисты так говорят о своём творчестве: «Так страшно, что аж весело. Так весело, что аж страшно». Готовимся веселиться вместе с «Аричикаари»!

Совсем скоро — легендарные артисты, лучшие песни за 20 лет вещания НАШЕго Радио и незабываемая атмосфера опен-эйра с многолетней историей!