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Снятый в Киеве клип номинировали на премию MTV
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Снятый в Киеве клип номинировали на премию MTV 

Украина.ру 20 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила компания Kiev Postproduction, которая и сняла клип.
«Мы рады сообщить, что Kiev Postproduction находится в списке номинантов с нашей работой Avicii ft. Rita Ora — «Lonely Together», — указано в сообщении.
Судя по клипу, некоторые места съемки находились в Киеве.
Украина ранее прославилась, как место для съемки клипов. При этом украинские просторы полюбились как европейцам, так и азиатским исполнителям.
В частности, британская группа Mumford & Sons сняла клип, главный герой которого — запорожский казак.
В свою очередь известная корейская группа NCT U в ряде локаций в Киеве сняла свой клип на песню Boss. Среди прочих мест, съемки проводились в заброшенном автобусном депо и около библиотеки Вернадского.
Кроме того, украинцы прославились как мастера визуальных эффектов. Клип всемирно известной группы Colplay на пеcню Up&Up был снят при помощи студии Gloria FX.
В 2016 году клип получил награду в категории «Лучшие визуальные эффекты» музыкальной премии MTV Video Music Awards.
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