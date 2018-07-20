Снятый в Киеве клип номинировали на премию MTV

Об этом сообщила компания Kiev Postproduction, которая и сняла клип.

«Мы рады сообщить, что Kiev Postproduction находится в списке номинантов с нашей работой Avicii ft. Rita Ora — «Lonely Together», — указано в сообщении.

Судя по клипу, некоторые места съемки находились в Киеве.

Украина ранее прославилась, как место для съемки клипов. При этом украинские просторы полюбились как европейцам, так и азиатским исполнителям.

В частности, британская группа Mumford & Sons сняла клип, главный герой которого — запорожский казак.

В свою очередь известная корейская группа NCT U в ряде локаций в Киеве сняла свой клип на песню Boss. Среди прочих мест, съемки проводились в заброшенном автобусном депо и около библиотеки Вернадского.

Кроме того, украинцы прославились как мастера визуальных эффектов. Клип всемирно известной группы Colplay на пеcню Up&Up был снят при помощи студии Gloria FX.

В 2016 году клип получил награду в категории «Лучшие визуальные эффекты» музыкальной премии MTV Video Music Awards.