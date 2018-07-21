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Сотрудники районного центра соцобслуживания устроили для москвичей экскурсию по усадьбе «Воронцово»
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Сотрудники районного центра соцобслуживания устроили для москвичей экскурсию по усадьбе «Воронцово» 

Управа района Сокольники 21 июля 2018
Специалисты Территориального центра соцобслуживания «Сокольники» организовали для жителей Сокольников и других районов ВАО экскурсию по усадьбе «Воронцово», в ходе которой они стали участниками музыкального фестиваля «Спасская башня».
Сюрпризом для экскурсантов стал не только осмотр старинной усадьбы, но и живая музыка в исполнении духового оркестра учебно-научного Центра сухопутных войск Общевойсковой академии ВС России.
Дирижировал оркестр подполковник Сергей Колесников. Под его руководством в исполнении музыкантов прозвучали русские марши, старинные и современные музыкальные композиции. Концерт вызвал шквал аплодисментов и вызвал массу положительных эмоций у зрителей. Домой жители Сокольников вернулись в приподнятом музыкальном настроении.
Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».
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