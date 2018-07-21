Сотрудники районного центра соцобслуживания устроили для москвичей экскурсию по усадьбе «Воронцово»

Специалисты Территориального центра соцобслуживания «Сокольники» организовали для жителей Сокольников и других районов ВАО экскурсию по усадьбе «Воронцово», в ходе которой они стали участниками музыкального фестиваля «Спасская башня».

Сюрпризом для экскурсантов стал не только осмотр старинной усадьбы, но и живая музыка в исполнении духового оркестра учебно-научного Центра сухопутных войск Общевойсковой академии ВС России.

Дирижировал оркестр подполковник Сергей Колесников . Под его руководством в исполнении музыкантов прозвучали русские марши, старинные и современные музыкальные композиции. Концерт вызвал шквал аплодисментов и вызвал массу положительных эмоций у зрителей. Домой жители Сокольников вернулись в приподнятом музыкальном настроении.

Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».