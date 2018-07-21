Знаменитый рэпер из Новосибирска выпустил новый трек и споёт его москвичам

Новосибирский рэпер Элджей выпустил премьеру — песню «1love», он презентует её на сегодняшнем концерте в Москве.

Элджей презентовал премьерную песню в социальных сетях — сегодня он споёт её в модном московском клубе Gipsy. Поклонники уже оставили тысячи комментариев под опубликованной песней — их поразило, что песня лирическая и не содержит нецензурных слов.

Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Год назад рэпер вместе с московским музыкантом Feduk выпустили сингл «Розовое вино», который принёс им всероссийскую известность. Помимо музыкальной деятельности Элджей снялся в рекламе духов Yves Saint Laurent.

В недавнем интервью изданию «Афиша Daily» Элджей рассказал, что в Новосибирске у него не было студии и музыкантов, с которыми он мог бы сотрудничать. На вопрос журналиста, чем в Новосибирске занимается молодежь, Элджей ответил: «Бездельничает. Что в моем понимании „бездельничать“ — это когда ты работаешь с понедельника по пятницу, а потом тусуешься до воскресенья. Убиваешь жизнь».