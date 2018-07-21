Народная артистка СССР Нани Брегвадзе отмечает Юбилей

Дома и на сцене ей дарили тысячи роскошных букетов. Но даже к самому скромному Нани Георгиевна неизменно относится бережно. Редкое, почти уникальное для мира эстрады качество — ни намека на «звездность», сообщает "ТВ Центр"

"Когда мне говорят комплименты и объясняются даже в любви, я до слез дохожу. И знаете сейчас какая манера — только отходят, я сразу-сразу благодарю Бога за то: «спасибо тебе Бог, что меня так любят». Это не от меня, а от него идет", — сказала Нани Брегвадзе.

Одна из самых любимых певиц всего Советского Союза выросла в Тбилиси в музыкальной семье. Девочке было два года, когда мама заметила у нее неординарные способности. В доме постоянно звучали романсы и старинные песни на русском и грузинском языках. Студентка консерватории стала участницей эстрадного оркестра «Рэро».

"Я кончала консерваторию по классу фортепиано. Никогда я не занималась вокалом. Я даже не знала, как надо петь. Но это видимо природа меня наградила", — отметила Брегвадзе.

В 25 лет Нани Брегвазде уже гастролировала с Московским мюзик-холлом в Париже. А с ансамблем «ОрЭра» объехала более 80 стран. Головокружительную карьеру ей пророчил сам Леонид Утесов . И не ошибся.

С 1980 года она выступает сольно. Песни, услышанные Нани Брегвадзе в детстве, стали ее визитной карточкой. Певица вернула на большую сцену русский романс.

"Мне романсы дают возможность все делать: нюансы, краски. Там и страсти, и переживания, и глубина. «Я тебя люблю» — это по-разному может быть", — подчеркнула она.

В ее исполнении публика непременно вспомнит «Только раз бывают в жизни встречи», «Свеча горела», множество других песен и, конечно, шлягер, без которого концертов не бывает — «Снегопад».

За десятилетия песня изменилась. Сейчас она звучит в новой аранжировке.

"Совершенно другая песня. Ну совершенно. Что там творится?! Мне даже сказали, что это настоящая молитва. Даже дрожь у меня пробежала, я не могу без волнения сказать об этом", — рассказала Нани Брегвадзе.

Именно такое проникновенное исполнение слушателям, которые приходят на концерты в Грузии и России, запоминается особенно.

Каждый год в день рождения за столом певицы традиционно собираются не менее полусотни гостей. Рядом обязательно будут самые близкие: дочь Эка — тоже известная певица, внуки и правнуки.