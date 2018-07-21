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Самый классный рэп из Владикавказа с дурацкими текстами
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Самый классный рэп из Владикавказа с дурацкими текстами 

Ридус 21 июля 2018
Фото: Ридус
Miyagi & Эндшпиль — Hajime pt. III — 2018
Владикавказский дуэт Miyagi & Эндшпиль, спустя почти два года, выпустил третью часть альбома «Hajime», на котором продолжает адаптировать поп-рэгги к российским реалиям.
Два предыдущих альбома из этой серии, по словам самих рэперов, уже стали мультиплатиновыми, и новая пластинка наверняка не избежит аналогичной участи, хотя к ней возникает куда больше вопросов, чем к ее предшественникам.
Как бы несовершенны ни были первые релизы дуэта, на многое тогда ты закрывал глаза и слушал вопреки их недостаткам. Разумеется, во многом так происходило из-за эффекта неожиданности — пожалуй, со времен Михея в России ни у кого ямайский флоу не звучал так органично, как у Miyagi & Эндшпиль.
Экзотический речитатив в сочетании с заторможенными атмосферными битами и трогательной провинциальной тоской высекал из музыки дуэта божественную искру. Оказалось, что под рэгги можно не только танцевать и накуриваться, но и грустить в дождливый день.
Miyagi & Эндшпиль смогли в одночасье прославиться и из практически никому неизвестных артистов стать настоящими звездами. На третьей части «Hajime» дуэт по большому счету исполняетодну и ту же, давно знакомую песню, пусть и хорошую. Талант создавать запоминающиеся мелодичные треки у Miyagi & Эндшпиля никуда не делся, напротив, музыкантам удалось развить его. Они стали настоящими профессионалами, но, как это часто бывает в случае с поп-музыкой, несколько потеряли в обаянии.
В то же время теперь все больше обращают на себя внимание всякие мелочи, которые ранее прощались. Например, скучноватый и плоский звук, с которым дуэту вряд ли удастся покорить мир, о чем они так мечтают.
Да, семплы на «Hajime 3» из «Fratres» композитора-минималиста Арво Пярта и «Take Me Somewhere Nice» пост-рокеров Mogwai подобраны со вкусом, но вся эта красота, повторяющаяся практически без изменений на протяжении всей песни, к концу трека начинает несколько утомлять. Инструменталы у Miyagi & Эндшпиль могли бы быть гораздо менее статичными и более детализированными, ведь они делают сейчас скорее поп с элементами хип-хопа, а не наоборот.
Что касается текстов Miyagi & Эндшпиля — конечно же, они вторичны по отношению к музыке дуэта и выполняют в основном фоновую функцию. Чаще всего это общие места про мир, любовь и музыку, и все было бы хорошо, если бы не раздражающие рифмы ради рифм. «Ты точно приятная манна. Улыбнись мне, дама.
На сердце осадок дурмана. Пьян от любви её, мама», — это уже больше похоже на самопародию, и с хорошей с музыкальной точки зрения песне «Дама» эти слова не позволяют получить полноценное удовольствие от песни.
Помимо более типичных для Miyagi & Эндшпиля замедленных битов, на «Hajime 3» нашлось место и для танцевальных треков «Фея» и «Fire man», словно сделанных по образцу нашумевшего хита «I got love». Есть на альбоме и фит с Рем Диггой, который в треке «Don't cry» читает про рэп-фронт.
Очень надеюсь, что следующую серию «Hajime» Miyagi & Эндшпилю поможет записать Скриптонит, который наконец прокачает им звук, а речитатив сделает таким, как он любит — неразборчивым настолько, что можно было бы в полной мере насладиться именно музыкой дуэта.
Послушать Miyagi & Эндшпиль, «Hajime 3»
Оценка: 6,9/10
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