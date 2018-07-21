Новую радиолекцию Музей Победы посвятил композитору Давиду Тухманову

Радиопередачу о творчестве Давида Тухманова можно будет услышать в Музее Победы 20 июля, в день рождения композитора.

Интересный рассказ о биографии популярного композитора прозвучит в эфире каждый час с 10:00 до 19:00. В течение дня также будут транслировать песни, написанные Давидом Тухмановым, — «Жены русских солдат», «Имена», «Вальс», «Совершенно секретно» и, конечно же, «День Победы».

Радиопередача пройдет в рамках проекта «Песни Победы». Проект рассказывает о композиторах и поэтах, в чьем творчестве нашла отражение тема Великой Отечественной войны. Первая лекция состоялась в Музее Победы 13 апреля и была посвящена Александру Александрову

Давид Тухманов — советский и российский композитор, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии РФ, народный артист Российской Федерации. Легендарная песня «День Победы» была написана им в 1975 году на стихи Владимира Харитонова

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