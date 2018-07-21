Ещё
Новую радиолекцию Музей Победы посвятил композитору Давиду Тухманову
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Новую радиолекцию Музей Победы посвятил композитору Давиду Тухманову 

Москва меняется 31 минуту назад
Фото: Москва меняется
Радиопередачу о творчестве Давида Тухманова можно будет услышать в Музее Победы 20 июля, в день рождения композитора.
Интересный рассказ о биографии популярного композитора прозвучит в эфире каждый час с 10:00 до 19:00. В течение дня также будут транслировать песни, написанные Давидом Тухмановым, — «Жены русских солдат», «Имена», «Вальс», «Совершенно секретно» и, конечно же, «День Победы».
Радиопередача пройдет в рамках проекта «Песни Победы». Проект рассказывает о композиторах и поэтах, в чьем творчестве нашла отражение тема Великой Отечественной войны. Первая лекция состоялась в Музее Победы 13 апреля и была посвящена Александру Александрову.
Давид Тухманов — советский и российский композитор, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии РФ, народный артист Российской Федерации. Легендарная песня «День Победы» была написана им в 1975 году на стихи Владимира Харитонова.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Новую радиолекцию Музей Победы посвятил композитору Давиду Тухманову появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В историческом музее открылась выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек» В «Москино» бесплатно покажут 10 фильмов о столице Два катка заработают в саду «Эрмитаж»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»9
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР37
Ляпы в советских мультиках12
Зачем нужна тарелка под тарелку11
Кто приструнил Михалкова6
Видео
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение