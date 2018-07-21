«Кино», «The Doors» или «Ранетки»: что на самом деле слушают гости фестиваля «Усадьба Jazz»

Сегодня в Екатеринбурге уже в шестой раз проходит музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». Яркие марокканцы из группы «DARRA TRIBES», местные джазовые исполнители, «Сансара» и «АукцЫон» объединили любителей энергичных и мелодичных джазовых композиций в Харитоновском парке.

Екатеринбург очень старался превратиться из столицы уральского рока в столицу уральского джаза хотя бы на этот день. И, надо сказать, у него неплохо получалось. Гости чувствовали джазовое настроение: кто-то расслабленно лежал на мягких пуфиках у сцен, а кто-то наоборот зажигательно отрывался у сцены или медленно двигался в такт музыке. Гости наслаждались звуками, а мы, тем временем, решили проверить, фанаты какой музыки они на самом деле.

Мы устроили мини-опрос, в котором просили гостей назвать три любимые группы, не считая тех, кто участвует в фестивале. Мы поговорили с девушками и молодыми людьми, взрослыми мужчинами и женщинами, с теми, кто вышел на пенсию, с художниками и даже участниками фестиваля. Вот, что у нас получилось.

Альбина Филипповна, 77 лет, сейчас уже на пенсии. В молодости она проверяла использование древесины на производствах в России, последние 6 лет, пока не вышла на пенсию, работала в ТЮЗе кассиром. Альбина Филипповна любит классическую музыку: Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, но терпеть не может Высоцкого за его тюремные темы. Пришла с внучкой, Катей, которая учится в педагогическом колледже. Девушка на фестивале специально ради «Сансары»: очень любит джаз, но, в принципе, она — меломан.

Людмила, преподаватель сценической речи, 49 лет, очень любит джаз: Билли Холидей, Дюк Эллингтон , а еще «Кар-Мэн», а ее спутница — Тамара, бывший эксперт по экологии, слушает «Joy» и «Arabesque».

Дима и Владислава пришли на фестиваль вместе, молодому человеку 28 лет, он работает торговым представителем и слушает «Мельницу», группу «Тролль гнет ель» и «Zoe», а Владиславе — 19. Девушка работает в торговле, увлекается флористикой, любит группу «Ранетки» даже несмотря на то, что она распалась.

Следующие гостьи — Галина Григорьевна и Анна Александровна, тоже уже на пенсии и очень любят Высоцкого. Анна Александровна признается, что следует вкусу мужа, который как раз обожает этого исполнителя, а еще разнообразный рок.

Юля и Марго, обеим 16 лет. Юля играет в театре и слушает «Кино», Ивана Дорна , «СПБЧ», группу «Nirvana» и «OQJAV», пришла, потому что «любопытно посмотреть». Марго, увлекается музыкой и фотографирует на пленку. Любит «Кино», «U2» и не может не назвать «Cансару», джаз — один из ее любимых жанров в музыке.

Всеволод и Костя пришли послушать джаз намеренно. Всеволоду 20 лет, он поступает в Магистратуру, а Косте 18, он «бездельничает». Оба закончили школу эксерном. Владислав любит «Junkyard», «Infant Annihilator», а Костя называет свои любимые жанры: соул и фанк.

Владимир Викторович, 78 лет. До сих пор преподает геофизику в УрФУ, джаз — музыка его молодости, тогда он сам играл на гитаре. Любит классический джаз.

А вот Маша, которой 13 лет, слушает музыку на японском и корейском языках и сама учит японский. Хотя главное ее увлечение — математика.

Кирилл Бородин, 30 лет, архитектор, член союза художников России. Слушает «Кино», «Motorhead» и Скриптонита.

Рома Бантик, екатеринбургский художник и каллиграф. Молодому человеку 23 года, его любимые исполнители — «Nirvana», «BadBadNotGood» и Эрл Свэтшот.

В нашем опросе участвовали не только гости, но и музыканты — участники фестиваля.

Например, участник группы Флоры Бичахчан — Дмитрий, которому 27 лет, раньше был переводчиком. Его любимые исполнители — «АукцЫон», «Pink Floyd» и Джон Колтрейн . Он воспринимает музыку через тексты и старается вникать в переводы исполнителей.

Павел, музыкант группы «Riverdail», 35 лет. Любимые группы — «The Doors», «Pink Floyd» и «Звуки Му».

Ну и конечно мы не смогли спросить Александра Гагарина , солиста группы «Сансара» о его предпочтениях в музыке. Его выбор — «Radiohead», «Gorillaz» и «The Doors». К 20-летию группы музыкант дал большое интервью Е1.RU.

А гитарист группы, Роман, назвал «Rammstein», «Скриллекс» и «Dirty Loops».

Ну, что ж, вот такие музыкальные предпочтения у посетителей «Усадьбы Jazz» 2018. Почти все опрошенные после того, как называли любимую группу, добавляли, что они меломаны и готовы послушать любую музыку. Хотя, мы уверены, что теперь джаз появится в плейлистах всех гостей.

Как проходил фестиваль, смотрите в нашем фоторепортаже:

Пока артисты исполняли музыку, посетители учились играть на необычных музыкальных инструментах.

А кто-то попробовал себя в качестве исполнителей

На фестивале было, чем заняться, не только любителям джаза.

Кому-то из гостей удалось сфотографироваться на раритетный фотоаппарат.

И посмотреть, что получилось.

А мужчины смогли подстричься под шикарную музыку.

Дети участвовали в лепке с гончарным кругом.

А взрослые учились держать равновесие, танцевали и плавали на лодочке.

Затем на сцену вышла зажигательная марокканская группа, посмотрите кусочек их выступления:

Видимо, некоторым частникам настолько хотелось быть ближе к артистам.

А под конец фестиваля на сцену вышла группа «АукцЫон» и все внимание гостей привлек Леонид Федоров

Если вы не раз бывали на фестивале или просто хотите сравнить, смотрите наш фоторепортаж с прошлогоднего «УсадьбаJazz».