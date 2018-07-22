Премьера международного проекта «Джаз на Неве» пройдет на четырех площадках Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Премьера международного проекта «Джаз на Неве» пройдет в воскресенье под открытым небом на четырех площадках в центре Петербурга при участии коллективов из России, Германии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Эта серия концертов организована в рамках ежегодного фестиваля «Невская симфония», сообщили организаторы на пресс— конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Праздник начнется на пешеходных зонах вдоль Невского проспекта — на Большой Морской, Малой Конюшенной и Малой Садовой улицах — и завершится четырехчасовым гала-концертом на стрелке Васильевского острова. Художественным руководителем проекта выступил заслуженный артист России, руководитель джаз-оркестра «Фонограф», музыкальный руководитель телепроекта «Голос» Сергей Жилин

"Сергей Сергеевич Жилин — один из наших отечественных мастеров музыкальной драматургии, который способен усладить наш вкус хорошим концертом с замечательной музыкой. Это музыкант очень эклектичный в хорошем смысле слова. Он играет на своих концертах классическую музыку, джаз, играет то, что мы называем попсой, играет музыку рок-ориентированную и все это делает часто в одном концерте. Это самый большой вид демократической музыки", — рассказал один из крупнейших авторитетов в мире джаза, музыковед, заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг.

По его словам, на фестивале Петербург будет представлен группами, «которые ориентированы на демократический вектор джаза, которые могут увлечь публику своей музыкой». Все эти коллективы отличает «джазовая ответственность, которая четким отпечатком лежит на всей истории петербургского джаза», отметил Фейертаг. Это проект D. D. D. тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, Вадим Хотин и группа Jazz Factory, Дикси-свинг оркестр Федора Кувайцева, квинтет джазового гитариста Гасана Багирова, квартет саксофониста Алексея Попова

Зарубежные гости представлены квартетом под руководством трубача Патрика Шанце из Германии, латвийским коллективом Sunny Groove Dixie, трио финских музыкантов под руководством гитариста Томми Кеттунена, литовским коллективом Green Bridge Band, играющим в стиле джаз музыку прошлых столетий. Специально для ночи свинга в Петербурге соберутся эстонские музыканты, которых объединила вокалистка, композитор и автор текстов Сюзанна Александра.