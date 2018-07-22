Самые нашумевшие клипы недели: TERRY прыгнул с парашютом, Скруджи сел на электрический стул, а EMIN показал романтику с Пожарской

Встречай свежую подборку самых мощных и ярких клипов этой недели! WMJ.ru подготовил для тебя премьеры от российских и зарубежных исполнителей.

Тимати представил новый клип «Ракета», в котором собрал масштабную команду артистов лейбла Black Star — Мота, Егора Крида , Скруджи, Наzиму и Terry. «Ракета» взлетела и менее чем за сутки набрала два миллиона просмотров. Клип занял третье место в трендах YouTube. Сам Тимати называет работу самой масштабной коллаборацией лейбла.

— прокомментировал новую работу Тимати.

Группа A’Studiо сняла клип на песню «Тик-так» под водой. По сюжету в конце трека Кети погружается в подводный мир, чтобы спасти своего героя. Опыта подводных съемок у нее не было, но почему-то больше всего она переживала, что замерзнет. Античные колонны, люстра под водой, взрывающаяся статуя — вот только малая часть невероятной подводной вечеринки, на которую тебя приглашает A’Studiо.

Новый клип на песню «Невероятная» EMIN'а представили в вертикальном формате, где главные герои в том числе снимают все происходящее на собственные телефоны. Романтичный сюжет рассказывает о дне двух влюбленных, полном приключений, азарта, искреннего веселья и невозможности оторваться друг от друга. Съемки прошли в солнечном городе Баку.

Яркий, саркастичный, драйвовый и взрывной — именно те слова, которыми хочется описать музыкальное видео группы Quest Pistols Show. Идейными вдохновителями клипа стали два главных события этого лета — Чемпионат мира по футболу и свадьба одного из солистов коллектива QPS Вашингтона Саллеса. Здесь все — свадьба, футбол, танцы, а главное — бешеная энергетика, которая чувствуется во время просмотра.

17-летняя дочь Александра Малинина выпустила клип на песню «Лев Толстой». Ролик получился очень эмоциональным! Стоит отметить, что Устинья в нем совсем не выглядит на свой возраст.

Денис Клявер и певица Жасмин выпустили клип на песню «Любовь — отрава». Это история взаимоотношений двух горячих кровей, это настоящее столкновение энергий женщин и мужчин в знойной Испании, столкновение любви и страсти, которые так часто в жизни граничат с ненавистью. Съемки видео прошли в апреле этого года и стали одними из самых сложных и непростых в карьере как режиссера, так и артистов. Испания то дарила солнечное тепло, то заливала их проливными дождями на холодном испанском ветру.

Рэпер Уиз Халифа возвращается. В музыкальном клипе Easy рэпер Caye и его леди наслаждаются летним днем ​​у бассейна. Позже к ним присоединился Уиз Халифа, который называет себя лучшим парнем и быстро читает свой рэп для ночных вечеринок.

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Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru Фото:пресс служба