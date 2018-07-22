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«Спасская башня»: военные оркестры дали концерты в Москве
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«Спасская башня»: военные оркестры дали концерты в Москве 

Мир24 22 июля 2018
Чуть больше месяца осталось до старта международного фестиваля «Спасская башня». Но военные оркестры уже сейчас дают концерты на открытых площадках Москвы. Старинные вальсы, марши и даже хиты 1990-х гг. прозвучали в саду имени Баумана и в Измайловском парке, сообщает телеканал «МИР 24».
Любителей духовой музыки оказалось значительно больше, чем рассчитывали организаторы. Мест в партере хватило не всем, и наслаждаться выступлением военных коллективов многим пришлось стоя. Среди зрителей также оказались пары, которые услышав знакомые мелодии, не смогли устоять на месте и пошли танцевать.
Концерты для москвичей военные оркестры дают на 30 столичных площадках. Последний из них пройдет 18 августа в Александровском саду. Менее чем через неделю 24 августа состоится грандиозное открытие международного фестиваля «Спасская башня».
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