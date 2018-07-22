Ансамбль барабанщиц и духовой оркестр МЧС выступят в усадьбе «Коломенское» в воскресенье

Фестиваль духовой музыки «Лето в „Коломенском“ пройдет в столичном музее-заповеднике „Коломенское“ в воскресенье, на мероприятии выступят ансамбль барабанщиц „Москвички“ и духовой оркестр Главного управления МЧС РФ по Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. »Хотите послушать ансамбль барабанщиц «Москвички» под руководством заслуженного работника культуры России Виктора Селезнева или духовой оркестр ГУ МЧС Москвы под управлением дирижеров Игоря Иванова Александра Соловьева ? Тогда в эти выходные стоит отправиться в музей-заповедник «Коломенское» на фестиваль духовой музыки «Лето в „Коломенском“, — говорится в сообщении. Фестиваль пройдет с 15:00 до 16:30. Возрастные ограничения: 12+. В нынешнем году для гостей подготовили разнообразные музыкальные программы — от военных маршей до джазовых композиций.