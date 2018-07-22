Мурат Насыров, Николай Носков и Людмила Зыкина — герои «Моей правды»

22 июля поклонники фильмов-откровений увидят сразу три картины из проекта «Моя правда» Пятого канала.

Утро (9:35) начнется с «Моей правды» известного исполнителя необычных, затрагивающих душу песен Николая Носкова

Николай вырос в простой советской семье в Череповце. В школе он участвовал в самодеятельности, а позже выступал на местных площадках и в ресторанах. Руководитель гастролирующего московского ВИА «Ровесники» там его и заметил. Пораженный вокалом Носкова, он тут же пригласил его в состав ансамбля. Вскоре у Николая умер отец. Теперь Николай должен был сам содержать большую семью. Он ушел уходит из «Ровесников» и устроился в валютный ресторан.

Именно здесь его снова заметили и предложили стать участником группы «Москва» под руководством знаменитого советского композитора Давида Тухманова

В конце 80-х Носкову сделали предложение создать нечто необычное — единственную в СССР группу, которая будет петь на английском. В 1988 году на концерте легендарных «Scorpions» на разогреве появилась драйвовая англоязычная группа. Никто из слушателей не догадывался, что это свои — коллектив «Парк Горького» проходил первое испытание большой сценой. Специально, чтобы послушать группу, в Москву приезжает менеджер американской звукозаписывающей компании, захватив самого Джона Бон Джови . Рейс Москва — Нью-Йорк, а дальше — все, как в кино… Группа снимает клип на песню «Bang». Он вызывает эффект разорвавшейся бомбы. Песня занимает первые строчки в хит-парадах на радиостанциях США. В 1989 году альбом группы оказывается в списке двухсот самых популярных альбомов журнала «Billboard».

Пребывая в эйфории от успеха, никто из музыкантов не задумывался, где их гонорары за выступления и записи песен. Менеджер кормил «Парк Горького» обещаниями. Николай не мог ждать. Его жена Марина родила дочь, им были нужны деньги. И Носков решает не выходить на сцену до тех пор, пока ему не выплатят хотя бы часть гонораров. Впереди грандиозное выступление на самом масштабном фестивале в их жизни — «FarmAid» в Индианаполисе. Николай до последнего ждет звонка. Он уверен: ему заплатят деньги, лишь бы он вышел на сцену. Но вместо этого без репетиций и подготовки к микрофону ставят бас-гитариста группы Александра Минькова

В СМИ выходят публикации о скандальном выступлении. Носкова называют предателем.

— У меня вообще был жуткий стресс. На самом деле, после кончины отца, это для меня второй момент, который меня наизнанку вывернул, — вспоминает Николай.

Разбитый и опустошенный, он возвращается в Москву. Ни денег, ни работы, ни имени. Носков хватается за любую работу, чтобы хоть как-то жить. Спустя какое-то время ему предлагает сотрудничество продюсер Иосиф Пригожин . Носков снова выходит на сцену и завоевывает признание. Но слава и деньги не приносят певцу удовольствия. На поиски нового себя Николай отправляется в Тибет. Там он занимается йогой и медитацией. Он даже хотел остаться и постричься в монахи! Но в мирскую жизнь его вернули слова старца: «Ты музыкант, твое место не здесь, твое место у тебя на родине. Но все впечатления, которые ты здесь получишь, выложи в свою музыку. Это и есть твое предназначение».

Носков арендовал загородный дом и начал писать новый альбом. Супруге Николай посвятил свою самую искреннюю песню. Спустя неделю композицию «Я люблю тебя — это здорово» пела вся страна.

Во время Великой Отечественной войны Людмила бросила школу и втайне от родителей пошла работать на завод токарем. За перевыполнение плана девочке выдали премию — талоны на пять бутылок водки.

— Мы с мамой как-то вечером говорили: «как хочу белого хлеба с маслицем да с сахарком». И вот я пошла, продала эти, ну, не все, один талончик на водку, и купила хлеба белого, сахарку и маслица. И, когда принесла маме, говорю: «мама, это мне подарили за то, что я выполнила план». «Какой план еще?!». «Как какой? Я работаю ведь на заводе, на станке». «На каком станке?!», — рассказывала Людмила Георгиевна. Школу она так и не закончила… Но профессия нашла Зыкину сама. После феноменального выступления перед приемной комиссией хора имени Пятницкого девушку взяли в коллектив, единственную из тысяч претенденток.

Когда Зыкиной исполнилось 20 лет, умерла ее мама. Девушка так сильно переживала, что потеряла голос! Ее отец женился, с мачехой отношения не складывались. Людмила мечтала о своей семье, где ее будут любить и поддерживать. Через год Зыкина вышла замуж. Она словно попала в сказку: отдельная квартира, ласковая свекровь. Благодаря родителям мужа, Зыкина узнала, что такое хорошие манеры и этикет. В новой семье Людмила словно оттаяла, и однажды случилось чудо — вернулся голос. Зыкина стала выступать в хоре Гостелерадио.

Вскоре Людмила забеременела. Но ребенка не удалось сохранить. Операция в больнице лишила женщину всякой надежды иметь детей.

В 1958 году на экраны выходит фильм «Дело было в Пенькове», главную песню в котором исполнили солистки хора Гостелерадио, одна из них — Людмила Зыкина. Во время записи песни она познакомилась с Владимиром Деминым , он стал режиссером ее сольных выступлений. Самое первое из них закончилось… провалом. На третьей песне певица так оробела, что остановили концерт, а она убежала со сцены.

Насыров начинает заниматься альбомом этнической музыки. Но поклонникам Мурата новый формат не пришелся по вкусу. Интерес к певцу стремительно угасал. У Насырова началась тяжелая депрессия. Он не выходил из своей домашней студии, пытался писать новые песни. Мурат потерял жажду жизни и уверенность в себе, плохо спал. Но самым сильным ударом для певца стала внезапная смерть его лучшего друга, гитариста группы «А-Студио» Баглана Садвакасова.

«Человек творческий, который ежедневно на сцене переживает радость признания, успеха, и, вдруг, потом ты оказываешься, может быть, невостребованным настолько, насколько хотелось бы, то, наверное, это очень сложно. Кто-то должен был быть рядом с Муратом для того, чтобы его поддерживать во всей этой истории», — говорит Арман Давлетяров