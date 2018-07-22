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BTS объявили дату выхода нового альбома
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BTS объявили дату выхода нового альбома 

Popcake.tv 22 июля 2018
Фото: Popcake.tv
Хорошие новости для поклонников BTS: новый альбом уже на подходе. «Love:» выйдет 24 августа, а предпродажи стартовали уже июля. Похоже, парни действительно работают день и ночь, ведь их альбом «Love:» вышел только в мае этого года!
«Love:» уже успел побить несколько рекордов, подняться на первые строчки чартов Billboard и Billboard и стать первым корейским альбомом за лет, который занял место среди альбомов, записанных на иностранном языке.
И это еще не самое главное достижение. В прошлом месяце группа попала в список 25 самых влиятельных людей в интернете. И все это — благодаря! Так что можно смело считать, что это общая победа!
Ранее парни уже объясняли идею своих альбомов из серии «Love»:
«Это серия альбомов из частей, рассказывающих о любви. ‘Love:’ — это третья часть и, можно сказать, поворотный момент в этой истории». также сказал журналистам о том, что идея альбомов намного глубже, чем может показаться на первый взгляд.
«Мы говорим о том, что если ты не верен себе, твоя любовь не может длиться долго. Это может быть любовь двух людей, а может быть любовь к самому себе», — рассказал музыкант.
Как думаете, о чем парни расскажут в заключительном части истории о любви?
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