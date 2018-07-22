Артисты из Нальчика записали песню на стихи Маяковского

Молодые артисты из Нальчика записали песню в честь Владимира Маяковского и опубликовали клип на Youtube.

Нальчанин Султан Хажироко , известный как Султан-Ураган, снял клип вместе со звездой «Голос. Дети» Денизой Хекилаевой. Песня молодых исполнителей «Глаза-небеса» написана на стихи Владимира Маяковского и приурочена ко дню памяти поэта. Клип с участием юных актёров снял режиссёр Залим Бишер.

«Мы собирали наших маленьких актеров, которые очень старались и с удовольствием подпевали. Они все такие смешны, прикольные! А еще у нас в видео фигурирует морковка, потому что в тексте есть слова и о ней… В общем, смотрите сами! Мы очень надеемся, что вам понравится наш новый проект!», — рассказал Султан Хажироко.

Клип Султана и Денизы посмотрели более 20 тысяч зрителей. Песня и видеоряд понравился поклонникам артистов из КБР. «Очень славный дуэт», — прокомментировали пользователи Youtube.