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Артисты из Нальчика записали песню на стихи Маяковского
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Артисты из Нальчика записали песню на стихи Маяковского 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Молодые артисты из Нальчика записали песню в честь Владимира Маяковского и опубликовали клип на Youtube.
Нальчанин Султан Хажироко, известный как Султан-Ураган, снял клип вместе со звездой «Голос. Дети» Денизой Хекилаевой. Песня молодых исполнителей «Глаза-небеса» написана на стихи Владимира Маяковского и приурочена ко дню памяти поэта. Клип с участием юных актёров снял режиссёр Залим Бишер.
«Мы собирали наших маленьких актеров, которые очень старались и с удовольствием подпевали. Они все такие смешны, прикольные! А еще у нас в видео фигурирует морковка, потому что в тексте есть слова и о ней… В общем, смотрите сами! Мы очень надеемся, что вам понравится наш новый проект!», — рассказал Султан Хажироко.
Клип Султана и Денизы посмотрели более 20 тысяч зрителей. Песня и видеоряд понравился поклонникам артистов из КБР. «Очень славный дуэт», — прокомментировали пользователи Youtube.
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