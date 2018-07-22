В день ВМФ петербуржцы споют в «Народном караоке» вместе с «Хором Турецкого»

«Хор Турецкого» второй год подряд готовится порадовать жителей и гостей Северной столицы выступлением на Дворцовой площади в честь Дня Военного-Морского Флота. Концерт пройдет 29 июля. Ожидается, что послушать хор и спеть вместе с известными музыкантами в «Народном караоке» придет огромное число гостей. В прошлом году на Дворцовой площади собралось порядка 60 тысяч человек.

Это будет уже второе выступление «Хора Турецкого» за короткое время в Северной столице. 21 июля ансамбль выступил на международном фестивале популярной музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга». Однако следующего концерта основатель хора Михаил Турецкий ждет с особым нетерпением. В эксклюзивном интервью Пятому каналу он рассказал, что на празднике публика сможет услышать самые известные и любимые песни на морскую тематику. Также музыканты подготовили для гостей сюрприз.

— В День ВМФ уже второй раз подряд 29 июля 2018 года на Дворцовой площади соберется весь город, это такой праздник, любимый в народе, и мы будем петь любимые песни, связанные с нашим доблестным военно-морским флотом: «Лейся песня на просторе», «Белеет парус одинокий», «Прощай любимый город». По совету Георгия Полтавченко мы специально подготовили историческую композицию, ей сто лет — «Врагу не сдается наш гордый Варяг». Наш женский проект SOPRANO Турецкого споет любимые в народе песни, например, «На теплоходе музыка играет». На концерте люди могут петь вместе с нами. Это единая энергия. Такое же происходит, когда много народа и они поют. Ты уже не стесняешься петь и не боишься своего голоса. У тебя что на душе есть, то и есть, — рассказал Михаил Турецкий.

Спеть вместе с музыкантами «Хора Турецкого» петербуржцы и гости города на Неве смогут благодаря акции «Народное караоке». Это уникальный проект Пятого канала и «Хора Турецкого».

— Проект Народное караоке» существует с 2015 года. Мы уже дали более ста уличных концертов. Это Оpen Air всегда. На центральной площади города ставится сцена, декорации и подсказки слов. И собираются люди. В Ростове-на-Дону у нас было 105 тысяч человек на празднике песен. Этот город оказался рекордсменом, — поделился основатель коллектива.

Особое внимание Михаил Турецкий уделил информационной поддержке. Он уверен, благодаря сотрудничеству с Пятым каналом, в «Народном караоке» могут поучаствовать тысячи людей.

— Вы знаете, у нас уже было несколько совместных мероприятий, совместных праздников, нам очень нравится соучастие. Пятый канал несет нам определенный креатив, у них есть свое телевизионное видение. Очень важно ту атмосферу, которая существует на празднике показать на экране. Выхватить ее и, конечно, профессионалы телевидения умеют быть нам в этом плане отличными помощниками, — сказал руководитель музыкального ансамбля.

Михаил Турецкий также рассказал, что ему очень приятно, что публика любит его коллектив и всегда с радостью приходит на выступления. Музыканты всегда стараются не просто петь, но и общаться с публикой и заряжать народ хорошим настроением.

— У нас есть чем гордиться. У нас потрясающий Северный, Черноморский, Дальневосточный и другие флота, и это повод в такой праздник собраться, поприветствовать, зарядить их долей патриотизма, и дать им уверенность в том, что их работа, их служба — очень важная для страны. И я хочу поздравить наш доблестный ВМФ с этим замечательным праздником. Это то, чем страна гордится. Нашему флоту — слава! — подытожил Михаил Турецкий.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что VK Fest пригласил Земфиру выступить на одной сцене с Гречкой и Монеточкой.