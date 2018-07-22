Ещё
Фестиваль «Рок не ради денег» пройдёт в Тольятти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Фестиваль «Рок не ради денег» пройдёт в Тольятти 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Это ежегодное музыкальное мероприятие в четвёртый раз соберёт в Автограде рокеров с разных уголков страны. В 2018 году «Рок не ради денег» пройдёт в субботу, 25 августа, в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Название фестиваля в прямом смысле — говорящее. Это мероприятие бесплатное — как для гостей, так и для самих участников. Идея фестиваля в том, чтобы дать возможность молодым и не всегда состоятельным дарованиям выступить на большой сцене, познакомить со своим творчеством более широкую публику, нежели при «гаражных» концертах. Организаторы сообщают, что в этом году в фестивале ожидается участие 12 рок-групп из разных городов России. Начало мероприятия в 16:00.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
В ЦГАСО открылась историко-документальная выставка Пропавшую школьницу из Башкирии нашли в Самаре Как проходят будни детского военно-спортивного лагеря в Самарской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР53
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»13
Зачем нужна тарелка под тарелку18
10 худших фильмов, которые не стоит смотреть
Видео
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение