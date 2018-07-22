Фестиваль «Рок не ради денег» пройдёт в Тольятти

Это ежегодное музыкальное мероприятие в четвёртый раз соберёт в Автограде рокеров с разных уголков страны. В 2018 году «Рок не ради денег» пройдёт в субботу, 25 августа, в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Название фестиваля в прямом смысле — говорящее. Это мероприятие бесплатное — как для гостей, так и для самих участников. Идея фестиваля в том, чтобы дать возможность молодым и не всегда состоятельным дарованиям выступить на большой сцене, познакомить со своим творчеством более широкую публику, нежели при «гаражных» концертах. Организаторы сообщают, что в этом году в фестивале ожидается участие 12 рок-групп из разных городов России. Начало мероприятия в 16:00.

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