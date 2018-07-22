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В Оренбурге состоится концерт хип-хоп артиста Марка Маркула
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В Оренбурге состоится концерт хип-хоп артиста Марка Маркула 

АиФ-Оренбург 22 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Марк Маркул родился 31 марта 1993 года в Риге. Затем его семья переезжает в Хабаровск. Когда мальчику было 12 лет, они уезжают жить в Лондон. Известные тусовки рэперов в Грин-Парке дали парню шанс познакомиться с Оксимороном и другими рэперами.
После школы Марк поступает в колледж и обучается звукоинженерингу, изучает музыкальный бизнес, знакомится с единомышленниками и пишет песни. В 2011 году выходит первый альбом «Взвешенный реп», в который входит 10 треков. Следующие треки «Сухим из воды», «Fata Morgana» делают его известным исполнителем.
Концертный тур Markul проходит по четырем странам в поддержку нового альбома. Поклонники рэпера ждут концертов в городах России, Казахстана, Украины и Белоруссии.
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