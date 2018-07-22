В Оренбурге состоится концерт хип-хоп артиста Марка Маркула

Марк Маркул родился 31 марта 1993 года в Риге. Затем его семья переезжает в Хабаровск. Когда мальчику было 12 лет, они уезжают жить в Лондон. Известные тусовки рэперов в Грин-Парке дали парню шанс познакомиться с Оксимороном и другими рэперами.

После школы Марк поступает в колледж и обучается звукоинженерингу, изучает музыкальный бизнес, знакомится с единомышленниками и пишет песни. В 2011 году выходит первый альбом «Взвешенный реп», в который входит 10 треков. Следующие треки «Сухим из воды», «Fata Morgana» делают его известным исполнителем.

Концертный тур Markul проходит по четырем странам в поддержку нового альбома. Поклонники рэпера ждут концертов в городах России, Казахстана, Украины и Белоруссии.