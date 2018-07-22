Выступление Tower of Power на фестивале «Белые ночи» чудом не сорвалось

Известная американская R&B группа Tower of Power выступила на международном фестивале популярной музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга», который проводится в городе на Неве с 1992 года.

Музыканты приехали в день своего концерта — 21 июля, и не успев посмотреть город, только заселившись в отель Астория, отправились выступать. Как рассказали участники группы Эмилио Кастильо и Маркус Скотт, они и не надеялись, что им все-таки удастся показать на что они способны в Северной столице России. Опасения вызывал тот факт, что выступления в Петербурге уже не раз срывались.

— Мы согласились приехать, потому что были в России всего один раз. Мы были в Москве. Мы три раза пытались приехать в Санкт-Петербург, у нас были запланированы концерты, и каждый раз они отменялись. Поэтому мы приехали специально, чтобы выступить для петербуржцев. Поэтому мы очень счастливы и воодушевлены. Никто не будет сидеть, все будут танцевать! — рассказали музыканты.

Группа Tower of Power была образована в калифорнийском Окленде в середине 1960-х годов. Эксперты до сих пор спорят, в каком же стиле играет коллектив. Одни считают, их музыку фанком, другие называют соулом, третьи — ритм-энд-блюзом, четвертым видится рэгги или джаз. За несколько десятилетий работы ансамбль записал 18 студийных альбомов. Всего в группе Tower of Power более десяти человек и они постоянно меняются. Группа не раз сотрудничала с такими известными музыкантами, как Элтон Джон , Карлос Сантана, Aerosmith.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в день ВМФ петербуржцы споют в «Народном караоке» вместе с «Хором Турецкого».