Ещё
Выступление Tower of Power на фестивале «Белые ночи» чудом не сорвалось
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выступление Tower of Power на фестивале «Белые ночи» чудом не сорвалось 

Пятый канал 22 июля 2018
Фото: Пятый канал
Известная американская R&B группа Tower of Power выступила на международном фестивале популярной музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга», который проводится в городе на Неве с 1992 года.
Музыканты приехали в день своего концерта — 21 июля, и не успев посмотреть город, только заселившись в отель Астория, отправились выступать. Как рассказали участники группы Эмилио Кастильо и Маркус Скотт, они и не надеялись, что им все-таки удастся показать на что они способны в Северной столице России. Опасения вызывал тот факт, что выступления в Петербурге уже не раз срывались.
— Мы согласились приехать, потому что были в России всего один раз. Мы были в Москве. Мы три раза пытались приехать в Санкт-Петербург, у нас были запланированы концерты, и каждый раз они отменялись. Поэтому мы приехали специально, чтобы выступить для петербуржцев. Поэтому мы очень счастливы и воодушевлены. Никто не будет сидеть, все будут танцевать! — рассказали музыканты.
Группа Tower of Power была образована в калифорнийском Окленде в середине 1960-х годов. Эксперты до сих пор спорят, в каком же стиле играет коллектив. Одни считают, их музыку фанком, другие называют соулом, третьи — ритм-энд-блюзом, четвертым видится рэгги или джаз. За несколько десятилетий работы ансамбль записал 18 студийных альбомов. Всего в группе Tower of Power более десяти человек и они постоянно меняются. Группа не раз сотрудничала с такими известными музыкантами, как Элтон Джон, Карлос Сантана, Aerosmith.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в день ВМФ петербуржцы споют в «Народном караоке» вместе с «Хором Турецкого».
Пятый канал: последние новости
Спикер МИД Мария Захарова написала песню для Кати Лель «Мои песни — как люди»: эксклюзивное интервью Эдиты Пьехи Пятый канал приглашает спеть в «Народном караоке» с «Хором Турецкого» в день ВМФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение