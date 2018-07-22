Битва поколений развернулась в интернете. Большое спасибо Земфире Рамазановой, которая взбудоражила общественность ярким спичем о двух героинях нашего времени — певицах Елизавете Гырдымовой и Анастасии Ивановой. Мы их знаем под творческими псевдонимами Монеточка и Гречка. Шум докатился даже до тех, кто не знаком с творчеством всех трех участниц конфликта.
Обсуждать искусство — дело неблагодарное. Очень легко сбиться во вкусовщину, совершенно теряя объективный взгляд на происходящее. Мнение легендарной Земфиры основано на пристрастиях: Гречка, цитата, «очень плохо, ужасные голос и внешность»; Монеточка — «отличные тексты и выглядит нормально, но голос — омерзительный». Поклонники оскорбленных исполнительниц, среди которых, в силу специфики их творчества, полно юных неокрепших умов, кинулись кидаться камнями в рок-певицу. Земфира же решила достать еще одну канистру бензина, написав что-то вроде «послушала еще раз, мне не за что извиняться». Перед тем, как писать этот текст, последовал примеру Земфиры и еще раз переслушал обеих. Правда, позже задался вопросом: а зачем? Ведь эта история — совсем не о музыке. В творчестве вообще нет правых и виноватых. Кому-то нравится Моцарт, а кому-то группа «Кровосток». А группе людей по вкусу и то, и другое, но при этом они ненавидят Бритни Спирс и Басту. Собственно, в музыкальном плане Земфира, Гречка и Монеточка — вообще разные планеты: на одной царит рок, на других — милые тексты под ненавязчивые мелодии. Сравнивать их — все равно что искать сходства в уличных граффити и картинах Леонардо да Винчи. Здесь скорее любопытно, с кем именно сопоставляет Гречку с Монеточкой сама Земфира. Вряд ли с самой собой. А если и так, то это выглядит совсем нелогично. Этот конфликт — типичное недопонимание отцов и детей. Чего греха таить, Земфира в наше время собирает стадионы и концертные залы благодаря песням, которые пришлись на пик ее популярности, то есть примерно 20-летней давности. Я не говорю, что после этого не было достойных песен, наоборот, они точно есть. Но массовый зритель так и продолжает подпевать историю про соседей, что мешают спать. Сейчас на авансцене те, на кого Земфира наехала в сети, несмотря на то что это не нравится ни ей, ни еще сотням тысяч ее поклонников. Очень часто они не понимают, что здесь и сейчас рулят другие. И фразы про стремную музыку и внешность вполне могли бы родиться и у других музыкантов уходящей эпохи. Или уже родились, просто не вырвались в пределы медийного пространства. Так устроена жизнь: если ты видишь то, что тебе непонятно, как правило, воспринимаешь это в штыки. О музыке не нужно спорить. Ей нужно наслаждаться, той, что по душе вам и только вам. Для этого музыканты днями и ночами не вылезают из звукозаписывающих студий. А осуждать кого-то за предпочтения и обсуждать чью-то внешность, тем более публично, — вообще дурной тон. Уж вроде прошли те времена, когда, если ты слушал Децла, получал по морде. Так зачем же их возвращать? Пусть по морде ты получаешь и виртуально, через едкий комментарий в интернете. Кстати, та же Гречка у себя в соцсетях написала, что Земфира — классная, и это нужно принять как факт. Даже удивительно, что 18-летняя девчонка отреагировала куда адекватнее заслуженной 41-летней исполнительницы. Именно после фразы Гречки ситуация стала напоминать знаменитую пословицу: «Собака лает, караван идет». Есть что-то общее, не находите?