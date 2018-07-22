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Откровенные танцы и соблазнительные изгибы: самые горячие клипы Дженнифер Лопес
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Откровенные танцы и соблазнительные изгибы: самые горячие клипы Дженнифер Лопес 

Passion.ru 22 июля 2018
Фото: Passion.ru
Дженнифер Лопес 24 июля исполняется 49 лет. Предлагаем вспомнить откровенные моменты из горячих клипов певицы и актрисы, которая считается одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса.
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru
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